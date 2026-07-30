Зара Филлипс / © Associated Press

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Зара Филлипс и Майк Тиндалл поженились 30 июля 2011 года — спустя восемь лет после своей первой встречи в 2003 году.

Зара Филлипс и Майк Тиндалл / © Associated Press

Свадьба внучки королевы Елизаветы II состоялась в Кэнонгейт-Керк в Эдинбурге, Шотландия — в относительно скромном (по королевским свадебным меркам) месте, где собралось около 400 гостей.

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Зара Филлипс и Майк Тиндалл / © Associated Press

К алтарю Зару вел её отец Марк Филлипс, а среди гостей были двоюродные братья невесты, в том числе принц Гарри и принц Уильям, а также другие члены их большой семьи.

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Зара Филлипс и Майк Тиндалл / © Associated Press

Зара была одета в шелковое платье цвета слоновой кости, созданное Стюартом Парвином. У платья была заниженная талия, складки на животе и юбке, фатиновые бретельки и длинный шлейф. На спине платье украшали пуговицы.

Зара Филлипс и Майк Тиндалл / © Associated Press

Зара, следуя королевской традиции, дополнила свой образ тиарой, которую одолжила у своей матери. Украшение носит название Meander и украшено бриллиантами в виде греческого меандрового орнамента, с центральным лавровым венком и крупным бриллиантом, а также двумя бриллиантовыми жимолостями. Тиара, по всей видимости, была изготовлена компанией Cartier. Неизвестно, каким образом она попала в семью, но, возможно, её создали из бриллиантового ожерелья-тиары принцессы Алисы.

Зара Филлипс и Майк Тиндалл / © Associated Press

Зара несла букет, составленный из кал, гортензий, листьев желтого зелья и чертополоха, который является национальным цветком Шотландии.

Зара Филлипс / © Associated Press

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