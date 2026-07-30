Зара Філліпс / © Associated Press

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Зара Філліпс та Майк Тіндалл одружилися 30 липня 2011 року — через вісім років після своєї першої зустрічі у 2003 року.

Зара Філліпс та Майк Тіндалл / © Associated Press

Весілля онучки королеви Єлизавети II відбулося в Кенонгейт-Керк в Единбурзі, Шотландія — відносно скромному (за королівськими весільними стандартами) місці, де зібралося близько 400 гостей.

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Зара Філліпс та Майк Тіндалл / © Associated Press

Зару до вівтаря вів її батько Марк Філліпс, а серед гостей були двоюрідні брати нареченої, такі як принц Гаррі та принц Вільям та інші члени їхньої великої родини.

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Зара Філліпс та Майк Тіндалл / © Associated Press

Зара була одягнена в шовкову сукню кольору слонової кістки, розроблену Стюартом Парвіном. У сукні була занижена талія, складки на животі і спідниці, фатинові бретельки і довгий шлейф. На спині сукню прикрашали ґудзики.

Зара Філліпс та Майк Тіндалл / © Associated Press

Зара за королівською традицією доповнила свій образ тіарою, яку позичила її мати. Прикраса носить назву Meander і прикрашена діамантами у вигляді грецького меандрового орнаменту, з центральним лавровим вінком і великим діамантом, а також двома діамантовими жимолостями. Тіара, імовірно, була виготовлена компанією Cartier. Невідомо, яким чином вона потрапила до родини, але можливо, її створили з діамантового намиста-тіари принцеси Аліси.

Зара Філліпс та Майк Тіндалл / © Associated Press

Зара несла букет, складений із кал, гортензій, листя жовтозілля та будяка, який є національною квіткою Шотландії.

Зара Філліпс / © Associated Press

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