Российская ракета залетела в Польшу: появилась первая реакция США

Флаг США. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки находятся в тесном контакте с властями Польши и союзниками по НАТО после нарушения воздушного пространства страны ракетой РФ.

Об этом заявил американский посол в Польше Том Роуз в Сети X.

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Дипломат подчеркнул, что ракета, «запущенная из России», после нарушения воздушного пространства Польши «приземлилась глубоко в пределах польской территории». По его словам, любой случай нарушения территории государства-члена Альянса Соединенные Штаты воспринимают с максимальной серьезностью.

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«Нам повезло, что жертв не было. Соединенные Штаты решительно поддерживают Польшу. Мы тесно координируем действия с польскими властями по мере продвижения расследования и остаемся привержены защите территории Альянса и поддержке коллективной безопасности НАТО», — подчеркнул дипломат.

В то же время конгрессвумен-демократ Марси Каптур в комментарии RMF24 подчеркнула, что постоянное военное присутствие США в Польше является ключевым способом сдерживания российской агрессии.

«Это вторжение российской ракеты в Польшу неприемлемо. Соединенные Штаты должны принять все необходимые меры для поддержки наших союзников по НАТО», — подчеркнула она.

По ее словам, лучший способ защитить союзников США и защитить гражданское население — помочь Украине остановить эти атаки в их источнике.

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Ракета РФ в Польше

Напомним, во время атаки на Украину минувшей ночью ракета РФ залетела в Польшу. На территории страны в воздух подняли два истребителя НАТО. В Альянсе заявляют, что держат контакт с Варшавой по поводу нарушения воздушного пространства.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что падение ракеты могло быть как неисправностью, так и сознательной провокацией Кремля. Расследование продолжается, поэтому союзники должны рассматривать все возможные сценарии.

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