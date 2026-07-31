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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2257
Час на прочитання
2 хв

Російська ракета залетіла до Польщі: з'явилася перша реакція США

Сполучені Штати Америки запевнили Польщу у своїй повній підтримці після інциденту з російською ракетою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
1 коментар
Прапор США.

Прапор США. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки перебувають у тісному контакті з владою Польщі та союзниками по НАТО після порушення повітряного простору країни ракетою РФ.

Про це заявив американський посол в Польщі Том Роуз у Мережі X.

Дипломат наголосив, що ракета, «запущена з Росії», після порушення повітряного простору Польщі «приземлилася глибоко в межах польської території». З його слів, будь-який випадок порушення території держави-члена Альянсу Сполучені Штати сприймають із «максимальною серйозністю».

«Нам пощастило, що жертв не було. Сполучені Штати рішуче підтримують Польщу. Ми тісно координуємо дії з польською владою у міру просування розслідування та залишаємося відданими захисту території Альянсу та підтримці колективної безпеки НАТО», — наголосив дипломат.

Водночас конгресвумен-демократка Марсі Каптур в коментарі RMF24 наголосила, що постійна військова присутність США в Польщі є ключовим способом стримування російської агресії.

«Це вторгнення російської ракети до Польщі є неприйнятним. Сполучені Штати повинні вжити всіх необхідних заходів для підтримки наших союзників по НАТО», — наголосила вона.

З її слів, найкращий спосіб захистити союзників США і захистити цивільне населення — «допомогти Україні зупинити ці атаки в їхньому джерелі».

Ракета РФ у Польщі

Нагадаємо, під час атаки на Україну минулої ночі ракета РФ залетіла до Польщі. На території країни у повітря підняли два винищувачі НАТО. В Альянсі заявляють, що тримають контакт із Варшавою щодо порушення повітряного простору.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що падіння ракети могло бути як несправністю, так і свідомою провокацією Кремля. Наразі розслідування триває, тому союзники мають розглядати всі можливі сценарії.

Коментарі (1)
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anz2348
08:59, 2026.07.31
Сикуни
Дата публікації
Кількість переглядів
2257
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