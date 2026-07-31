Ексміністр оборони України Михайло Федоров / © Associated Press

Реклама

Ексміністр оборони України Михайло Федоров розповів про причини свого резонансного усунення від влади. За його словами, до відставки призвели жорсткі конфлікти з військовим керівництвом, використання поліграфа та протистояння з оборонними лобістами через стратегію дронів.

Про це пише The New York Times.

Реклама

В інтерв’ю, опублікованому в четвер, Федоров поділився своїм баченням трансформації сучасної війни та розповів про власні політичні перспективи. Завдяки активному просуванню ідеї роботизованих бойових дій він став однією з найвідоміших постатей в українській політиці.

Реклама

«Я абсолютно переконаний, що роботи й дрони повинні воювати всюди, де це можливо. Саме так ми збережемо життя наших військових», — сказав ексміністр.

Він переконаний, що в новій реальності перевагу матимуть лише ті армії, які зможуть забезпечити себе дешевим, інтелектуальним і масово виробленим озброєнням.

Під час шести місяців роботи на посаді міністра оборони Федоров послідовно втілював цю концепцію, що, за його словами, сприяло зміні характеру війни з Росією та водночас зробило його значно популярнішим.

Втім, такий курс загострив суперечності з представниками військового командування та оборонної галузі. Зрештою президент Володимир Зеленський спершу звільнив Федорова, а після хвилі протестів — і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який мав із ним конфлікт.

Реклама

Перевірки на поліграфі в Міноборони

Сам Федоров визнав, що рівень недовіри був настільки великим, що він ініціював перевірки працівників міністерства на поліграфі, аби виявити тих, хто міг мати приховані зв’язки з оборонними підрядниками. Наслідком стали кадрові зміни та поява великої кількості недоброзичливців.

Українські аналітики також називають політичні мотиви однією з причин його відставки. На їхню думку, Федоров міг стати потенційним конкурентом Зеленського на майбутніх виборах. Його звільнення спровокувало акції протесту та публічне невдоволення частини військових, що, як вважають експерти, могло призвести до появи двох центрів політичного впливу — президента і колишнього міністра оборони.

Політичні плани Федорова

Під час інтерв’ю Федоров наголосив, що не має наміру ставати політичним опонентом Зеленського до завершення війни, а також не братиме участі в зустрічах із протестувальниками, які вимагають його повернення на посаду очільника Міноборони. Водночас він підкреслив, що не погодиться повернутися до уряду Зеленського, якщо йому не запропонують знову очолити Міністерство оборони.

Після семи років роботи в уряді Зеленського, де він розпочинав як міністр цифрової трансформації, Федоров заявив, що не хоче, аби ситуація навколо його відставки перетворилася на політичну історію.

Реклама

«Я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягувала мене в політику», — сказав колишній урядовець.

Він також наголосив, що не розглядає події «як політичну боротьбу», та відмовився коментувати свої приватні розмови з президентом і пояснювати мотиви звільнення.

Хто домагався відставки Федорова?

Водночас Федоров стверджує, що його відставки активно домагалися лобісти оборонних компаній. За словамиексміністра, причиною стала суперечка з окремими генералами та посадовцями щодо стратегії ведення війни, яка, як він зазначив, також стосувалася «корупції».

Федоров додав, що хотів би бачити протистояння між протестувальниками та президентом зосередженим не навколо питання його повернення на посаду, а навколо підходів до ведення війни.

Яким Федоров бачить майбутнє української армії?

Він описав конфлікт між прихильниками традиційної військової доктрини та нових технологічних підходів, а також поділився власним баченням майбутнього української армії.

На думку Федорова, війна поступово переходить до «роботизації лінії фронту», коли бойові дрони керуватимуться дистанційно, а військових виводитимуть із найнебезпечніших ділянок. Згодом, за його словами, з’являться автономні системи, здатні самостійно уражати цілі, а наступним кроком стануть «автономні дрони, що воюватимуть проти автономних дронів на основі штучного інтелекту».

Федоров переконаний, що його відставка може лише сповільнити реформування системи військового планування та закупівель, однак уже не здатна зупинити цей процес, оскільки він набрав достатніх масштабів.

За словами ексміністра, нині саме українські безпілотники спричиняють приблизно 95% усіх втрат російських військ на фронті, значно перевершуючи за результативністю снайперів, артилерію, танки та інші традиційні види озброєння разом.

Водночас Україна, за словами Федорова, продовжує працювати над новими розробками. Він показав на своєму телефоні відео озброєного робота-моноколеса із системою самобалансування, який на великій швидкості долав вибоїни та іригаційний рів, нагадуючи «злий» електроскутер Segway.

Ексміністр наголосив, що його критика штурмової тактики піхоти не є критикою українських військових.

«Українці — найхоробріші у світі. Саме тому ми повинні берегти цих хоробрих людей», — сказав Федоров.

Можлива робота Федорова після державної служби

Говорячи про можливу роботу після державної служби, Федоров зазначив, що обрав би компанію, яка займається перспективними військовими розробками — лазерними системами, гуманоїдними бойовими роботами, наддешевими ракетами або озброєнням на базі штучного інтелекту, яке вже проходить випробування в Україні.

Йдеться, зокрема, про дрон, здатний самостійно визначати цілі без зв’язку з оператором. За словами Федорова, таку технологію вже тестували під час ударів по окупованому Криму, однак до серійного виробництва вона поки не дійшла.

Ексміністр наголосив, що незалежно від свого подальшого місця роботи й надалі просуватиме ідею широкого використання роботизованих систем на полі бою. Він переконаний, що значну частину піхоти на передовій можна замінити сенсорами, автоматизованими кулеметними турелями та безпілотниками.

Такий підхід, однак, суперечить позиції Міжнародного комітету Червоного Хреста та низки інших організацій, які вважають, що людина повинна зберігати вирішальну роль у застосуванні норм Женевських конвенцій та інших законів війни, які визначають законність застосування смертельної сили.

Федоров про протести на його підтримку

У п’ятницю в центрі Києва має відбутися ще одна акція протесту проти звільнення Федорова з посади міністра оборони. Якщо вона виявиться масовою, це може свідчити про подальше посилення політичної активності в столиці.

Сам Федоров заявив, що не планує долучатися до протестної акції, однак і не збирається відмовляти громадян від відкритої критики влади. Така позиція відрізняється від підходу, який переважав під час війни, коли посадовці здебільшого наголошували на необхідності національної єдності.

Водночас він позитивно оцінив сам факт проведення протестів, заявивши, що вони доводять: «росіяни не взяли нашу демократію в заручники під час війни».

Нагадаємо, на Банковій шоковані спротивом Федорова через його відставку, оскільки не очікували ультиматумів. В оточенні ексміністра ж стверджують, що про звільнення йому повідомили лише за пів години до засідання фракції, хоча раніше обіцяли попередити заздалегідь. Зеленський пропонував Федорову посаду віцепрем’єра з цифрових інновацій, проте в оточенні колишнього міністра відкинули цю пропозицію через брак повноважень впливати на військові рішення.

Федоров пояснив, що відмовився від запропонованої президентом посади віцепрем’єра з питань військових інновацій, назвавши її «декоративною» та нефункціональною через брак реальних повноважень, команди та можливості ухвалювати рішення. Він наголосив, що не ставив ультиматумів, а просто відхилив усі пропозиції керівництва держави, оскільки бачить себе менеджером із власним баченням результату, а не обійматиме формальні посади.

Новини партнерів