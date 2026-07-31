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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
516
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"Переможця не буде": у Зеленського оцінили перебіг війни в Україні

Попри відсутність змін на фронті, Кремль не збирається припиняти війну. Триває руйнування економік та інфраструктури Росії та України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Лінія фронту в Україні практично зупинилась, а бойові дії перейшли у фазу взаємного виснаження, коли сторони методично знищують інфраструктуру одна одної.

Про це заявив радник президента України, фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

«Рано чи пізно, як і всі війни, ця війна теж закінчиться. Тільки переможця не буде, обидві країни вийдуть з війни зі зруйнованою економікою, інфраструктурою та великими людскими втратами», — зазначив він.

Ситуація на фронті — останні новини

Армія РФ посилює штурми на Донеччині, щоб прорватися до Слов’янська та Краматорська. Якщо ворог захопить декілька сіл біля Костянтинівки, українські військові в Часовому Яру можуть опинитися під загрозою оточення.

Крім того, окупанти активно ведуть аеророзвідку та намагаються розміновувати маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп у напрямку Добропілля.

Окупаційні війська намагаються розширити зону активних бойових дій на Харківщині, зокрема на Південно-Слобожанському напрямку. У ДПСУ розповіли, що російська піхота намагається прорватися в районі Артільного.

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Дата публікації
Кількість переглядів
516
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