Що посадити в горщики: 6 термостійких та барвистих контейнерних рослин для спекотних літніх днів

Квіти в горщиках / © Credits

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Хоча багато хто з нас любить теплі літні температури, але не всі рослини добре переносять спеку, особливо в контейнерах.

The Spruce назвав 6 рослин, які здані процвітати в умовах високих температур.

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Анісовий ісоп

Анісовий ісоп / © Associated Press

Анісовий ісоп (Agastache foeniculum) — це представник родини м’ятних, який процвітає в контейнерах, заповнених вологим, добре дренованим та піщаним ґрунтом. Він відомий своїм унікальним пряним ароматом і ідеально підходить для приваблення колібрі та інших запилювачів у зонах USDA 3-8.

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Ця рослина походить з гірських районів Аризони, Нью-Мексико та Чіуауа, Мексика. Вона добре підходить для сухих умов і переносить високі температури, що робить її популярною в посухостійкому ландшафтному дизайні.

Анісовий ісоп потребує щедрого щотижневого поливу протягом перших чотирьох тижнів, але після того, як він приживеться, його можна підтримувати за допомогою дощів.

Помаранчеві ехінацеї

Помаранчеві ехінацеї / © Credits

(Rudbeckia fulgida) насправді є членами тієї ж родини, що й чорноокі Сьюзенс.

Цей сорт росте набагато довше, ніж звичайна чорноока Сьюзен, а кольори їхніх пелюсток варіюються від жовтого до насиченішого відтінку помаранчевого.

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Садіть помаранчеві ехінацеї в добре дренованому ґрунті в зонах USDA 3-9. Вони можуть рости на частковому або повному сонці, і хоча вони віддають перевагу щотижневому поливу, ці квіти стійкі до посухи.

Гвоздики

Гвоздики / © ТСН

Гвоздики (Dianthus) — це різновид витончених квітів, відомих своїми привабливими кольорами, пелюстками з вишуканою бахромою та унікальними візерунками. Їх можна садити в зонах USDA 3-9, і вони стають посухостійкими після отримання великої кількості води в перший рік.

Наповніть свої горщики з гвоздиками добре дренованим і злегка лужним ґрунтом і поставте їх у місце, яке отримує щонайменше шість годин повного сонця на день для цвітіння.

Квіти гвоздики токсичні для домашніх тварин, тому обов’язково розмістіть горщики в недоступному для них місці.

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Кореопсис

Кореопсис / © Credits

Щоб отримати ще одну яскраву та ніжну квітку, яка напрочуд стійка, зверніть увагу на кореопсис (Coreopsis). Усі сорти квіткового насіння стійкі до посухи та спеки.

Ці багаторічні рослини ідеально підходять для бордюрних рослин та контейнерів і щоліта дають яскраво-жовті квіти, схожі на ромашки.

Квіткове насіння потребує 6-8 годин повного сонця на день, і його можна вирощувати в контейнерах у зонах USDA 2-8. Використовуйте піщаний, добре дренований ґрунт і регулярно поливайте, щоб підтримувати рівномірну вологість ґрунту, поки ваші квіти приживаються.

Герані

Герань / © Associated Press

Герань (Pelargonium spp.) є одними з найпопулярніших контейнерних рослин не просто так: вони бувають у приголомшливому асортименті кольорів, мають гарний аромат і досить невибагливі у догляді.

Встановіть горщики або грядки там, де вони можуть отримувати світло щонайменше шість годин на день, посадіть їх у слабокислий та добре дренований ґрунт, поливайте періодично, коли ґрунт підсихає, і спостерігайте, як ваші контейнери оживають.

Шавлія

Шавлія

Якщо ви хочете переконатися, що контейнери вашого саду ідеально підходять для запилювачів, шавлія (Salvia spathacea) — це серйозно недооцінений вибір. Цей напіввічнозелений багаторічник має сріблясто-зелене листя та пурпурові квіти, може виростати до одного метра заввишки та процвітає в різних сонячних умовах.

Ця рослина невибаглива до догляду та посухостійка, ідеально підходить для садівників-аматорів.

Посадіть шавлію в суглинний, добре дренований ґрунт у зонах USDA 8-11 і поливайте її двічі на місяць, як тільки вона приживеться. Обріжте сухі квіти, щоб стимулювати їх ріст у пізні зимові місяці.

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