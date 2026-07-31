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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1072
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вимагають від оточення захоплення собою

Кожному з нас приємно, коли нас по-справжньому цінують, відзначаючи те, що вигідно відрізняє нас від інших людей.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але, хоча більшість із нас задовольняється компліментами, висловленими з нагоди певної події, є й ті, хто хоче чути їх постійно — без перерв на обід, вихідні та відпустку.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вимагають від оточення захоплення.

Лев

Леви — хто свідомо, а хто й несвідомо — почуваються головним знаком зодіакального кола: у душі вони впевнені, що є особами королівської крові. Вони вважають, що гідні захоплення у всьому, і почуваються дуже погано, якщо протягом дня не отримали ані краплі уваги у вигляді захоплених поглядів і компліментів.

Терези

Терези досить скромні у стосунках з оточенням, але це не означає, що вони байдужі до оцінки, яку їм дають інші. М’яко й непомітно, але водночас методично вони зчитують враження, яке справляють на інших, до того ж особливе враження вони прагнуть справляти суто зовні, оскільки люблять, коли захоплюються їхнім смаком.

Стрілець

Стрільців не можна назвати нарцисами, які вимагають постійного обожнювання своєї особи, але й зовсім обійтися без нього вони не можуть. Захоплення, якщо можна так висловитися, надихає представників цього знака: почувши компліменти, вони здатні настільки надихнутися, що знесуть гори — насамперед у професійному плані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1072
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