Астрологічний прогноз на 31 липня

Мавпа / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: варто відмовитися від нових починань, а час, що звільнився, присвятити вирішенню рутинних питань.

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Символ дня: Мавпа. .

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Стихія дня: Вогонь .

Щасливе число дня: 9 .

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: агат , аметист, опал.

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За яку частину тіла відповідає: товста кишка.

Хвороби цього дня: до хвороб, що почалися цього дня, слід поставитися з максимальною увагою — вони можуть мати серйозні наслідки.

Харчування протягом дня: лікувальне голодування або розвантажувальний день допоможе очистити організм від шлаків і токсинів.

Стрижка дня: один із найгірших днів для стрижки — вона може стати причиною серйозних неприємностей.

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Сьогоднішні дачні роботи: день сприятливий для будь-яких робіт у саду чи на городі.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати заклинання, що захищають від порчі та пристріту; також для захисту слід використовувати бірюзу.

Сни дня: сни цієї ночі можуть багато чого розповісти про саму людину та її роль у суспільстві — як на макро-, так і на мікрорівні, тобто в її родині.

Табу дня: потрібно — хоча б на один день — відмовитися від шкідливих звичок

Цитата дня: «Вмійте посміятися над своїми помилками. Не ставтеся до себе надто серйозно» (Сем Уолтон).

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