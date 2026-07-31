Трамп оголосив про "історичну угоду" щодо повного роззброєння ХАМАС

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що досягнуто домовленості про повне роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань у Секторі Гази.

Про це американський президент повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

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За словами Трампа, угоду уклали за участю очолюваної ним «Ради миру». Він назвав домовленість важливим кроком до передання управління Сектором Гази новому палестинському уряду.

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Очільник Білого дому стверджує, що роззброєння відбуватиметься у кілька ретельно спланованих етапів. Після завершення цього процесу ізраїльські війська мають залишити територію Гази.

Відповідальність за безпеку регіону планують передати міжнародним стабілізаційним силам та новій палестинській поліції.

Трамп також заявив, що домовленість є частиною його плану завершення війни у Секторі Гази. Він подякував Єгипту, Катару та Туреччині за посередництво під час переговорів.

Водночас офіційних заяв ХАМАС щодо погодження на повне роззброєння наразі не оприлюднено.

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