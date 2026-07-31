У Криму пролунала серія вибухів, Керченський міст перекрили

Керченський міст / © Reuters

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У ніч проти 31 липня в тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони. Рух Керченським мостом тимчасово перекрили.

За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», безпілотники зафіксували над Джанкоєм і Джанкойським районом. Російська ППО намагалася їх збити.

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Також підписники каналу повідомили про два гучні вибухи в Сімферополі.

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Близько 01:55 сильний вибух пролунав у Севастополі. Його було чутно в різних районах міста, а подекуди від вибухової хвилі спрацювали сигналізації автомобілів.

Офіційної інформації щодо причин вибухів та можливих наслідків наразі немає.

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман висловив думку про те, що перший етап звільнення Криму вже розпочався. З його слів, удари ЗСУ по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі, а також по маршрутах постачання на півострові можуть бути частиною першого етапу підготовки до його деокупації.

Зауважимо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявляв, що українські війська проводять операцію, спрямовану на створення умов для ізоляції Криму. У межах цих дій військові завдають системних ударів по російській логістиці. Такі удари мають послабити можливості російського угруповання військ на півострові.

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