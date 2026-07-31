Перець. / © ТСН

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Середина літа — важливий період для перцю, адже саме в цей час рослина завершує активний ріст і переходить до дозрівання плодів. У цей час його кущі потребують додаткового живлення, особливо під час спеки.

Які поживні речовини найбільше потрібні перцю, читайте у матеріалі ТСН.ua

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У липні перець активно цвіте, формує зав’язі та нарощує плоди, а тому для нього необхідний калій. Він допомагає рослині підтримувати водний баланс, підвищує стійкість до несприятливих умов — спеки та посухи, а також позитивно впливає на кількість і якість врожаю.

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Втім, із калійними підживленнями важливо не переборщити. Його надлишок може підвищувати ризик появи вершинної гнилі плодів через порушення кальцієвого живлення рослини.

Важливим для перцю є кальцій, який зміцнює клітинні стінки рослини, робить плоди більш щільними та допомагає їм довше зберігатися після збору врожаю. Особливо велике значення кальцій має в період активного плодоношення.

Важливим для перцю влітку є фосфор, який бере участь в енергетичних процесах рослини, сприяє розвитку кореневої системи, а також допомагає швидше формувати зав’язі та прискорює дозрівання плодів.

Не варто забувати і про магній. Він відіграє важливу роль у виробленні хлорофілу та процесах фотосинтезу. Якщо рослині не вистачає цього елемента, першими зазвичай страждають старі листки — вони починають жовтіти, а сам кущ сповільнює ріст і слабшає.

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Домашнє добриво

Для перцю можна приготувати просте домашнє добриво, яке діє м’яко, підтримує розвиток рослин і є більш екологічною альтернативою багатьом магазинним засобам. Його основою є молочна сироватка, яка покращує стан ґрунту, стимулює ріст кущів і допомагає захистити їх від деяких хвороботворних мікроорганізмів.

Для приготування знадобляться:

0,5 л молочної сироватки;

0,5 л молока;

3 столові ложки сухих дріжджів;

1 столова ложка цукру;

4 літри води.

Змішайте у відрі сироватку з молоком, додайте дріжджі та цукор і добре перемішайте. Залиште її приблизно на годину, а потім долийте воду.

Розчином полийте перець, витрачаючи приблизно 150–200 мл під кожен кущ. Використовувати добриво потрібно одразу після приготування, адже під час зберігання воно швидко втрачає корисні властивості.

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Таке підживлення можна застосовувати як на початку розвитку рослин, так і під час цвітіння та плодоношення. Водночас воно є лише доповненням до основного живлення і не може повністю замінити мінеральні добрива.

Сироватка містить молочну кислоту та білки, які сприяють розвитку корисної мікрофлори в ґрунті. Крім того, вона має легкі фунгіцидні властивості та допомагає відлякувати окремих шкідників.

Молоко збагачує рослини калієм, кальцієм, фосфором, міддю, марганцем і залізом, а дріжджі є джерелом вітамінів групи B та біологічно активних речовин, що стимулюють ріст. Завдяки цьому кущі перцю стають міцнішими, краще переносять стресові умови та формують більше здорових плодів.

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