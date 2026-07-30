Кабачки. / © pixabay.com

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Кабачки не дуже вибагливі до вирощування, а тому здатні давати щедрий урожай. Втім, досвідчені городники радять не нехтувати однією процедурою — обрізуванням. Це допоможе отримати більше плодів і продовжити плодоношення аж до осені.

Втім, йдеться не про сильне обрізування, яке може нашкодити рослині, а про легке проріджування, пише видання deccoria.pl.

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Городники рекомендують регулярно проріджувати кущ, видаляючи старе і пожовкле листя, яке загущує посадки та заважає циркуляції повітря. Після такого догляду кабачки отримують більше світла, а поживні речовини спрямовуються на утворення нових квіток.

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Водночас відкриті квіти стають легкодоступними для бджіл та інших комах-запилювачів. Завдяки цьому покращується запилення, а рослина утворює більше зав’язі й, відповідно, плодів. У результаті рослина довше плодоносить.

Після легкого проріджування молоді кабачки добре видно, тому їх можна зрізати вчасно, не допускаючи переростання. Це важливо, бо перестиглі плоди із дозрілим насінням подають рослині сигнал, що її завдання виконано. Через це кабачок починає формувати менше нових квіток і зав’язі, а плодоношення поступово слабшає.

Обрізання кабачків

Головне — не видаляти занадто багато листя за один раз. Достатньо періодично прибирати листки, які вже віджили своє або заважають розвитку куща. Надмірна обрізка не принесе користі, бо ослабить рослину та знизить врожайність.

Кабачкам потрібне листя для фотосинтезу. Видалення занадто великої кількості одночасно може уповільнити виробництво плодів або навіть повністю його зупинити. Також листя діє як природна парасолька для плодів, захищають їх від сонця.

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Як же обрізати кабачки, не перестаравшись? Правило просте: видаляйте не більше 1/5 листя рослини. Краще робити це поступово, а не все одразу. Найбезпечніше обрізати 1-2 листки на тиждень.

Обрізання варто розпочинати, коли кущі повністю розвинуться, дадуть багато квітів та зав’яжуться принаймні перші 5-6 плодів.

Як обрізати кабачки:

спочатку видаліть листя, яке жовте, пошкоджене або має ознаки хвороби — такі як борошнистий білий наліт, бо вони створюють зайве навантаження на рослину;

видаляйте окремі листки, які лежать безпосередньо на землі, адже контакт із ґрунтом сприяє грибковим інфекціям та атакам шкідників;

обрізайте якомога нижче до головного стебла — довгі пеньки, що залишаються, швидко почнуть гнити;

обрізайте під кутом, щоб запобігти накопиченню вологи в порожнистих стеблах.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини посіяти на грядці це до кінця липня, щоб отримати урожай восени.

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