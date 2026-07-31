Сергій Аксьонов

Реклама

Кремль готує відсторонення призначеного Росією «керівника» тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Реклама

За даними руху, кадрові зміни можуть відбутися після «виборів», запланованих на вересень.

Реклама

Як повідомили в АТЕШ, їхні агенти в окупаційній адміністрації півострова стверджують, що в Москві вже нібито ухвалили рішення про звільнення Аксьонова, який очолює окупаційну адміністрацію Криму від 2014 року.

В АТЕШ вважають, що таким чином Кремль намагатиметься знизити суспільне невдоволення та перекласти провину за системні проблеми на місцеве керівництво.

За інформацією АТЕШ, Аксьонов нібито вже усвідомлює ризик втрати посади та намагається продемонструвати Москві жорсткий контроль над ситуацією, зокрема влаштовуючи публічні догани місцевим чиновникам і депутатам.

Серед основних претендентів називають окупаційного «міністра внутрішніх справ» Криму Олексія Дмитрієва.

Реклама

Раніше у ФСБ Росії заявили, що запобігли спробі замаху на Сергія Аксьонова. Там стверджують, що затримали громадянина Росії, якого нібито завербувала СБУ і якого навчали в Україні мінно-вибуховій справі. Чоловік отримав позивний «Каратист».

Новини партнерів