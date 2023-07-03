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ФСБ заявила про спробу замаху на колаборанта Аксьонова: деталі історії (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ФСБ заявила про спробу замаху на колаборанта Аксьонова: деталі історії (фото)

В ФСБ заявили про спробу замаху на самопроголошеного "голову" Криму Сергія Аксьонова / Фото: Telegram-канал Аксьонова

Доповнюється...

В ФСБ Росії заявили, що запобігли спробі замаху на самопроголошеного "очільника" Криму, колаборанта Сергія Аксьонова.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

У російській Федеральній службі безпеки заявили, що запобігли спробі замаху Аксьонова, традиційно звинувативши в організації українські спецслужби.

Там стверджують, що затримали громадянина Росії, якого нібито завербувала СБУ і якого навчали в Україні мінно-вибуховій справі. Чоловік отримав позивний "Каратист".

Стверджується, що затриманий планував підірвати автомобіль кримського гауляйтера. Однак чоловіка спіймали, коли той забирав бомбу зі схованки.

Як повідомили в ФСБ, щодо затриманого відкрили справи за статтями про замах на теракт та незаконне придбання вибухівки. Він уже дав свідчення.

Російські пропагандисти також показали кадри із затриманим та його начебто вибухівку.

В Росії заявили про затримання чоловіка, який начебто готував замах на Сергія Аксьонова / Скриншот / ©
В Росії заявили про затримання чоловіка, який начебто готував замах на Сергія Аксьонова / Скриншот
В Росії заявили про затримання чоловіка, який начебто готував замах на Сергія Аксьонова / Скриншот / ©
В Росії заявили про затримання чоловіка, який начебто готував замах на Сергія Аксьонова / Скриншот
В Росії заявили про затримання чоловіка, який начебто готував замах на Сергія Аксьонова / Скриншот / ©
В Росії заявили про затримання чоловіка, який начебто готував замах на Сергія Аксьонова / Скриншот

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Дата публікації
Перегляди
379
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