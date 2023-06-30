ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов

Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина після невдалого заколоту.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю для The War Zone.

На запитання журналістів, чи ліквідує Володимир Путін Євгена Пригожина, Буданов заявив, що ФСБ отримала таке завдання.

"Ми знаємо, що ФСБ отримала завдання вбити його. Чи вдасться їм це зробити? Побачимо з часом. Так чи інакше, всі такі потенційні замахи не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб виробити правильні підходи і дійти до стадії, коли вони будуть готові до масштабної операції", — сказав Буданов.

Проте він підкреслив, що ліквідація Пригожина — це велике відкрите питання, бо невідомо, чи зможуть в ФСБ наважитись на таку операцію та виконати задачу.

Нагадаємо:

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "поїде до Білорусі".

Видання "Медуза" пише, що у день заколоту, 24 червня, Євген Пригожин спробував установити зв'язок із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але його зусилля були марними. Після цього Путін не брав участі в наступних переговорах.

За інформацією джерела, близького до Кремля, влада взаємодіяла з Пригожиним протягом вечора 23 червня, після його заяви про початок "маршу справедливості".

"З ним намагалося спілкуватися військове керівництво, співробітники адміністрації президента, керівництво Росгвардії і близькі до нього чиновники. Але самі його дії були такими, що не дуже зрозуміло, про що взагалі перемовлятися", — сказало джерело.

Як відомо, заколот Пригожина провалився. Він розвернув своїх найманців назад вже за 200 км від Москви.

У Мережі з'явилося відео, де Пригожин оцінив заколот. Він сказав, що "всіх збадьорили".

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