ФСБ получила задачу убить Пригожина – Буданов

На убийство главы ЧВК "Вагнер" нужно время, считает глава ГУР.

Федеральная служба безопасности РФ получила задачу ликвидировать главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после неудачного мятежа.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью для The War Zone.

На вопрос журналистов, ликвидирует ли Владимир Путин Евгения Пригожина, Буданов заявил, что ФСБ получила такую задачу.

"Мы знаем, что ФСБ получила задание убить его. Удастся ли им это сделать? Посмотрим со временем. Так или иначе, все такие потенциальные покушения не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы выработать правильные подходы и дойти до стадии, когда они будут готовы к масштабной операции", — сказал Буданов.

Однако он подчеркнул, что ликвидация Пригожина — большой открытый вопрос, потому что неизвестно, смогут ли в ФСБ решиться на такую операцию и выполнить задачу.

Напомним:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет закрыто, а он "поедет в Беларусь".

Издание "Медуза" пишет, что в день мятежа, 24 июня, Евгений Пригожин попытался установить связь с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но его усилия были тщетными. После этого Путин не участвовал в последующих переговорах.

По информации источника, близкого к Кремлю, власти взаимодействовали с Пригожиным в течение вечера 23 июня, после его заявления о начале "марша справедливости".

"С ним пыталось общаться военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и близкие к нему чиновники. Но сами его действия были такими, что не очень понятно, о чем вообще договариваться", — сказал источник.

Как известно, мятеж Пригожина провалился. Он развернул своих наемников обратно уже в 200 км от Москвы.

В Сети появилось видео, где Пригожин оценил мятеж. Он сказал, что "всех взбодрили".

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