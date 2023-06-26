"Всех взбодрили": Пригожин впервые дал оценку своему мятежу (видео)

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в Российской Федерации.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "NEXTA Live".

В обнародованном сюжете Пригожин поздно вечером едет на автомобиле, параллельно общаясь с представителями СМИ. На вопрос одного из журналистов о том, как он оценивает результат последних событий, Евгений Пригожин ответил, что результат "нормальный".

"Всех взбодрили", — сказал он журналисту.

Что известно о мятеже Пригожина

Все началось с того, что Пригожин обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям его группировки. По словам Пригожина, среди его подчиненных много убитых. 24 июня он вместе с наемником "захватили" Ростов и Воронеж.

Однако впоследствии Пригожин заявил, что разворачивает колонны ЧВК "Вагнер" и уходит в полевые лагеря. Он отметил, что боевики НДС с 23 июня продвигались в направлении Москвы, им оставалось пройти около 200 километров.

"Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита российская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану", — отметил он.

Перед этим Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения его наемников по территории России в сторону Москвы.

"Абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ППК "Вагнер", — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Между тем ВСУ "воспользовались" бунтом Пригожина и начали наступление по нескольким направлениям.

Пригожин впервые прокомментировал мятеж в России

Читайте также: