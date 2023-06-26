"Всех взбодрили": Пригожин впервые дал оценку своему мятежу (видео)

Глава "Вагнер" говорит, что результат "нормальный".
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в Российской Федерации.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "NEXTA Live".
В обнародованном сюжете Пригожин поздно вечером едет на автомобиле, параллельно общаясь с представителями СМИ. На вопрос одного из журналистов о том, как он оценивает результат последних событий, Евгений Пригожин ответил, что результат "нормальный".
"Всех взбодрили", — сказал он журналисту.
Что известно о мятеже Пригожина
Все началось с того, что Пригожин обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям его группировки. По словам Пригожина, среди его подчиненных много убитых. 24 июня он вместе с наемником "захватили" Ростов и Воронеж.
Однако впоследствии Пригожин заявил, что разворачивает колонны ЧВК "Вагнер" и уходит в полевые лагеря. Он отметил, что боевики НДС с 23 июня продвигались в направлении Москвы, им оставалось пройти около 200 километров.
"Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита российская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану", — отметил он.
Перед этим Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения его наемников по территории России в сторону Москвы.
"Абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ППК "Вагнер", — сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Между тем ВСУ "воспользовались" бунтом Пригожина и начали наступление по нескольким направлениям.
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