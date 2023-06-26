"У Пригожина сдали нервы": экс-директор ЦРУ объяснил, почему прекратился бунт

Восстание владельца "Вагнера" не вызвало такой поддержки, на которую он рассчитывал, однако сделало Путина более уязвимым.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прекратил свой бунт в России, потому что у него "сдали нервы", и восстание не вызвало ожидаемой поддержки.

Такое мнение экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус высказал в эфире CNN.

"Понятно, что у Пригожина сдали нервы. Он был около двух часов езды от окрестностей Москвы, где начинали готовить оборонительные позиции. Это восстание хоть и вызвало аплодисменты, не вызывало такой поддержки, на которую он рассчитывал", – рассказал Петреус.

Он добавил, что именно поэтому Пригожин пошел на соглашение с властями и отказался от дальнейших усилий по бунту.

Экс-директор ЦРУ отметил, что Пригожин сохранил свою жизнь, однако потерял ЧВК "Вагнер".

"Ему следует быть очень осторожным у открытых окон в новом месте в Беларуси, куда он собирается", – заметил Петреус.

Кроме того, он выразил мнение, что устроенный в России бунт сделает еще более уязвимым президента страны Владимира Путина.

"Я думаю, что правительство пошатнулось. Путин лично пошатнулся. Это делает его более уязвимым, чем когда-либо за два десятилетия его правления РФ. Кто знает, куда это может пойти сейчас", – сказал экс-глава ЦРУ.

Что известно о бунте Пригожина

Пригожин накануне заявил о якобы ударе со стороны российской армии по тыловым лагерям "Вагнера" в Ростове-на-Дону и набросился с обвинениями на Минобороны РФ, с которым имеет уже давний конфликт.

После этого заявления главарь "вагнеровцев" вместе с ними 24 июня захватил штаб южного военного округа РФ и объявил о походе в Москву "восстанавливать справедливость".

Во время этого процесса пригожинские наемники сбили по меньшей мере семь воздушных судов, пилоты и экипажи которых погибли.

Вечером того же дня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о договоренности с Пригожиным прекратить бунт. Главарь "Вагнера" подтвердил это, сообщив, что наемники остановились в 200 км от Москвы: "Понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь одной из сторон, мы возвращаем свои колонны и идем назад".

В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль помилует участников мятежа, и они вернутся в полевые лагеря. Он также убеждал, что в РФ закроют начатые против Пригожина дела, однако он переедет в Беларусь.

По данным СМИ, Пригожину в обмен на прекращение мятежа могли пообещать увольнение министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако Песков сказал, что подобные вопросы не обсуждались.

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