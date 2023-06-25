Пригожин в Беларуси: президент Литвы призвал усилить восточный фланг НАТО

В воскресенье, 25 июня, президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО "консолидировать" восточный фланг Альянса, если лидер российской военизированной группировки "Вагнер" Евгений Пригожин поселится в Беларуси.

Об этом лидер балтийской страны, граничащей с Россией и Беларусью и принимающий в следующем месяце саммит НАТО, заявил после заседания Совбеза Литвы, посвященного неудачному мятежу Пригожина против военного руководства России, передает "Голос Америки".

"Если Пригожин или часть группы Вагнера появятся в Беларуси с непонятными планами и намерениями, то это будет означать, что нам нужно еще больше укрепить нашу безопасность на восточных границах", — пояснил президент Литвы.

Науседа подчеркнул, что речь идет не только о Литве, но и о НАТО в целом.

Он также сказал, что правительство Вильнюса выделит дополнительные ресурсы "для разведывательных служб для оценки политических аспектов и аспектов безопасности в Беларуси".

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Как и многие западные политики, президент Литвы считает, что после вооруженного восстания группы Вагнера президент России Владимир Путин столкнется с еще большими трудностями в ближайшие месяцы, кроме тех, которые вызвала война в Украине.

"Король голый", — заметил Науседа, имея в виду Путина.

Напомним, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер террористов ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь. Также Дмитрий Песков пообещал, что Кремль помилует участвовавших в "восстании" террористов "Вагнера".

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