Бахмут берут в клещи: ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 1 км

Во время боев на Бахмутском направлении уничтожены 13 единиц вражеской техники, потери окупантов убитыми и ранеными составляют более 400 человек.

В течение суток на юге и севере от Бахмута Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 600 метров до километра.

Об этом сообщил в воскресенье, 25 июня, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки было пройдено на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", — сказал он.

Во время боевых действий уничтожена вражеская техника:

1 танк;

танк; 1 боевая машина пехоты;

боевая машина пехоты; 2 самоходные артиллерийские установки;

самоходные артиллерийские установки; 2 реактивные системы залпового огня "Град";

реактивные системы залпового огня "Град"; 3 противотанковых комплекса;

противотанковых комплекса; 3 пушки "Мста-Б";

пушки "Мста-Б"; 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Оккупанты также потеряли 6 полевых складов с боеприпасами, 3 дрона-камикадзе "Ланцет" и 1 беспилотник "Орлан-10".

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По словам спикера ВСУ, за сутки на Бахмутском направлении уничтожены 186 окупантов, 224 ранены, 8 взяты в плен.

Напомним, на Марьинском направлении в Донецкой области российские оккупационные войска применили против ВСУ химический боеприпас. Однако при этом оккупанты не учли направления дувшего в их же сторону ветра.

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