Российская ДРГ пыталась прорваться на Сумщине – Генштаб

По всем направлениям украинского наступления на юге продолжаются тяжелые бои.

Сегодня ночью, 25 июня, оккупанты применили 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, в течение суток нанесли 25 авиационных ударов, также произвели более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где тяжелее всего

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло более 20 боевых столкновений.

Вражеская ДРГ на Сумщине

За прошедшие сутки, в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил.

Село Родионовка на карте / Фото: Google Maps

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячка, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Раздолевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Григорьевки и Миньковки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди которых Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленый Гай, Затишье Гуляйполе Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Милово, Берислав, Казацкое, Львове, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Уточнение от Анны Маляр

Восток

Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно: в направлении Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещиевка, Курдюмовка.

По всем направлениям есть продвижение вперед, говорит заместитель министра обороны.

На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.

Юг

По всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои. Враг в обороне, прилагающий немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия, несет значительные потери личного состава, вооружения и техники.

На юге продолжаются тяжелые бои. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ответные удары

Авиация сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов, станцию РЭБ и 3 вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Украинская артиллерия умело уничтожает врага / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее генерал Наев оценил угрозу наступления "вагнеровцев" из Беларуси и рассказал, есть ли опасность для Киева.

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