Россияне обстреляли Херсонщину: есть раненый

Ранение получил один человек.

Россияне в воскресенье, 25 июня, обстреляли поселок Антоновка на Херсонщине.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"Сегодня армия РФ в очередной раз обстреляла Антоновку", — говорится в сообщении.

Ранения получил 21-летний мужчина. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Напомним, под утро 25 июня российская армия обстреляла пятиэтажку в Херсоне. Один из снарядов разорвался посреди комнаты. Погиб 44-летний мужчина, еще одна женщина оказалась под завалами.

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