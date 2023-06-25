Россияне обстреляли Херсонщину: есть раненый

Ранение получил один человек.
Россияне в воскресенье, 25 июня, обстреляли поселок Антоновка на Херсонщине.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
"Сегодня армия РФ в очередной раз обстреляла Антоновку", — говорится в сообщении.
Ранения получил 21-летний мужчина. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Напомним, под утро 25 июня российская армия обстреляла пятиэтажку в Херсоне. Один из снарядов разорвался посреди комнаты. Погиб 44-летний мужчина, еще одна женщина оказалась под завалами.
Читайте также: