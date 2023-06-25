Росіяни обстріляли Херсонщину: є поранений

Росіяни в неділю, 25 червня, обстріляла селище Антонівка на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні армія рф вчергове обстріляла Антонівку", – йдеться у повідомленні.

Поранення отримав 21-річний чоловік. Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, під ранок 25 червня російська армія обстріляла п'ятиповерхівку в Херсоні. Один зі снарядів розірвався посеред кімнати. Загинув 44-річний чоловік, ще одна жінка опинилася під завалами.

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