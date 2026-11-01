ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 1 листопада: яка буде її активність

Не виключені окремі періоди рівня STORM G1, однак загалом очікується спокійна геомагнітна обстановка.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У суботу, 1 листопада, геомагнітна активність буде досить сильною попри те, що вона опустилася від червоного до жовтого рівня. Очікується магнітна буря з К-індексом 4.7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Очікувано — вчора до Землі надійшов потік швидкого сонячного вітру з корональної діри на Сонці. Це спричинило підвищення геомагнітної активності до активного рівня, а місцями — до слабкої магнітної бурі класу G1 протягом суботи і неділі. Надалі вплив цього потоку поступово слабшатиме.

Магнітна буря 1 листопада.

Магнітна буря 1 листопада.

Магнітна буря виникає після потужних сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та впливають на її магнітне поле. Через це відбуваються геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie