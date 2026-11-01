Магнітна буря 1 листопада: яка буде її активність

Магнітна буря / © Associated Press

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У суботу, 1 листопада, геомагнітна активність буде досить сильною попри те, що вона опустилася від червоного до жовтого рівня. Очікується магнітна буря з К-індексом 4.7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Очікувано — вчора до Землі надійшов потік швидкого сонячного вітру з корональної діри на Сонці. Це спричинило підвищення геомагнітної активності до активного рівня, а місцями — до слабкої магнітної бурі класу G1 протягом суботи і неділі. Надалі вплив цього потоку поступово слабшатиме.

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Магнітна буря 1 листопада.

Магнітна буря виникає після потужних сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та впливають на її магнітне поле. Через це відбуваються геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

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