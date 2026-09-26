Михайлів день 2026 року: коли святкуємо, що не можна робити та головні традиції

Собор Архістратига Михаїла 2026 року / © ТСН

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Михайлів день здавна мав особливе значення для українців. Архангела Михаїла вважають захисником від зла та очільником небесного воїнства, а його образ можна побачити на гербі Києва.

Розповідаємо, коли святкують Михайлів день 2026 року, чому дата змінилася, що заведено робити цього дня та яких справ наші предки намагалися уникати.

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Коли Михайлів день 2026 року

За новим церковним календарем Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил святкують 8 листопада. 2026 року ця дата припадає на неділю.

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Раніше українці звикли святкувати Михайлів день 21 листопада. Дата змінилася після календарної реформи. Від 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тому більшість неперехідних церковних свят почали святкувати на 13 днів раніше.

Саме тому тепер Михайлів день за новим календарем припадає на 8 листопада, хоча частина вірян, яка дотримується старого календаря, продовжує святкувати його 21 листопада.

Що означає свято Архістратига Михаїла

Архангел Михаїл посідає особливе місце у християнській традиції. Саме його називають Архістратигом — очільником небесного воїнства, який уособлює перемогу добра над злом.

Саме слово «собор» у назві свята вказує на спільне вшанування ангельських сил на чолі з Михаїлом.

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На іконах Архангела часто зображують як воїна — зі списом або мечем. Такий образ символізує його боротьбу проти зла та захист людей.

Тому 8 листопада для вірян — це насамперед день молитви, добрих справ, примирення та духовного очищення.

Що не можна робити на Михайлів день

Із Михайловим днем пов’язано чимало народних заборон. Частина з них сформувалася протягом століть і належить саме до народних вірувань, а не до церковних приписів.

Наші предки вважали, що цього дня не варто:

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сваритися та провокувати конфлікти;

лихословити й ображати інших;

заздрити та бажати комусь зла;

відмовляти в допомозі тому, хто її потребує;

займатися важкою фізичною працею без нагальної потреби;

засуджувати та обмовляти людей;

викидати їжу.

Існувало також повір’я, що на Михайла краще не користуватися без потреби гострими предметами.

Проте головні заборони цього дня стосувалися не побутових справ, а поведінки людини. Свято намагалися провести без сварок, образ та поганих думок.

Що можна і варто робити 8 листопада

Михайлів день вважали гарною нагодою для примирення. Якщо між родичами або сусідами виникала сварка, люди намагалися залишити образи в минулому.

Також цього дня традиційно допомагали нужденним і не відмовляли тим, хто звертався по підтримку.

Віряни можуть відвідати храм і помолитися Архангелу Михаїлу. У молитвах до нього звертаються з проханнями про захист, допомогу у складних обставинах та силу для подолання труднощів.

Як українці святкували Михайлів день

У народній традиції Михайлів день був не лише церковною датою, а й приводом зібратися всією родиною.

До свята готували частування, випікали хліб і пироги та запрошували до оселі гостей. За столом збирали родичів і близьких, тому день асоціювався з родинним теплом та гостинністю.

Особливо важливим вважалося підтримувати добрі стосунки з близькими. Давні традиції закликали не сумувати, не залишатися в образі та не переносити старі конфлікти далі.

Народні прикмети на Михайла

За погодою на Михайлів день наші предки намагалися передбачити, якою буде зима.

У народі вірили: якщо 8 листопада вже випав сніг, варто чекати на ранню та холодну зиму. Ранковий туман, навпаки, пов’язували з майбутнім потеплінням.

Звичайно, такі прикмети не є метеорологічними прогнозами, однак вони залишаються цікавою частиною української народної культури.

Чому Архангел Михаїл особливо важливий для Києва

Образ Архістратига має особливе значення для української столиці. Архангел Михаїл протягом століть вважається небесним покровителем Києва, а його постать зображена на гербі міста.

З Михаїлом пов’язана й одна з найвідоміших святинь столиці — Михайлівський Золотоверхий собор.

Монумент Архангела з піднятими крилами також височіє над Майданом Незалежності. Для Києва цей образ давно став символом небесного захисту та боротьби добра зі злом.

FAQ

Коли Михайлів день 2026 року — 8 чи 21 листопада?

За новим церковним календарем Михайлів день 2026 року святкують 8 листопада, у неділю. Дата 21 листопада відповідає святкуванню за старим календарем. Тому обидві дати ще можна зустріти, однак ПЦУ після календарної реформи святкує Собор Архістратига Михаїла 8 листопада.

Що не можна робити на Михайлів день?

За народними традиціями, на Михайлів день не варто сваритися, лихословити, бажати іншим зла, відмовляти людям у допомозі та без необхідності виконувати важку фізичну роботу. День радили присвятити родині, добрим справам, примиренню та молитві.

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