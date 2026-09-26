Кріста Пайк / Фото: Департамент виправних установ штату Теннессі через AP

Реклама

Верховний суд американського штату Теннессі відмовився зупинити страту 50-річної Крісти Пайк, яка залишається єдиною жінкою в камері смертників у штаті. Смертельну ін’єкцію їй мають ввести 30 вересня. Якщо вирок виконають, Пайк стане першою жінкою, страченою в Теннессі за понад 200 років.

Про це повідомило видання Unilad.

Реклама

Пайк засудили до смертної кари за вбивство 19-річної Коллін Слеммер у Ноксвіллі 1995-го. Тоді майбутній засудженій було 18 років. Відтоді вона провела в камері смертників майже три десятиліття.

Реклама

Її адвокати продовжують намагатися зупинити виконання вироку. Зокрема, вони підготували 226-сторінкове прохання про помилування. Крім того, захист намагався оскаржити застосування смертельної ін’єкції через стан здоров’я Пайк.

Адвокати вказували на тромбоцитоз і стверджували, що через це процедура може бути для жінки надмірно болісною. На їхню думку, за таких обставин страта могла б суперечити Восьмій поправці до Конституції США, яка захищає від жорстоких і незвичайних покарань.

Суд ці аргументи не підтримав. Судді вирішили, що сторона захисту не надала достатніх доказів того, що тромбоцитоз настільки ускладнить введення смертельної ін’єкції, що процедура порушуватиме конституційний захист.

Після відмови адвокати Пайк заявили, що боротьбу не припиняють. Вони планують звернутися до Верховного суду США, а паралельно домагатимуться помилування від губернатора Теннессі Білла Лі.

Реклама

Захисники також звертають увагу на минуле засудженої. За їхніми словами, вона пережила сексуальне насильство в дитинстві та мала серйозне психічне захворювання, яке на той час не було діагностоване. Адвокати стверджують, що за 30 років Кріста змінилася, усвідомила наслідки своїх дій і глибоко розкаялася.

Перед стратою засуджена також попросила, щоб поруч із нею перебували лише співробітниці виправної установи. Таке прохання її команда пов’язує з пережитим сексуальним насильством з боку чоловіків. Штат погодився докласти зусиль, щоб за жінкою наглядали працівниці, однак не пообіцяв, що абсолютно весь персонал, залучений до процедури, буде жіночим.

Сама Кріста Пайк в інтерв’ю для документального фільму заявила, що шкодує через убивство Коллін Слеммер і думає про біль, якого завдала її матері та близьким.

Що відомо про дитинство Пайк

Як зазначило видання Toronto SUN, Пайк зазнавала сексуального насильства ще в ранньому дитинстві. У документах зазначено, що партнер її бабусі роками сексуально домагався дівчинки — до того часу, коли вона почала ходити до дитячого садка.

Реклама

У 11-річному віці, як свідчать матеріали справи, її зґвалтував сусід, після чого в неї виникла інфекція. Наступного року Пайк намагалася вкоротити собі віку.

Ще один напад, за даними судових документів, стався, коли їй було 17 років. Незнайомий чоловік нібито затягнув дівчину до лісу та зґвалтував.

Що відомо про вбивство

На момент злочину Крісті Пайк було 18 років. Її жертвою стала 19-річна Коллін Слеммер, з якою вони навчалися у Ноксвіллському корпусі зайнятості. Пайк вважала дівчину своєю романтичною суперницею.

1995 року Слеммер заманили на територію сільськогосподарського кампусу Університету Теннессі нібито для того, щоб разом покурити марихуану. Разом із нею туди вирушили Пайк, її тодішній хлопець Тадаріл Шипп та їхня знайома Шадолла Петерсон.

За матеріалами справи, на Коллін напали, жорстоко побили та завдали їй смертельних ножових поранень. На грудях загиблої вирізали пентаграму.

Слідчі також заявляли, що після вбивства Пайк забрала частину черепа жертви та згодом показувала його знайомим.

За цей злочин Крісту засудили до смертної кари. Шипп на момент убивства був неповнолітнім, тому отримав довічне ув’язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення.

Уже під час перебування за ґратами Пайк знову притягнули до відповідальності. 2004 року її засудили за спробу задушити співкамерницю під час бійки у в’язниці.

Нагадаємо, раніше інноваційні технології аналізу ДНК дали слідчим реальну надію на розкриття жорстокого вбивства Шеллі Воткінс, скоєного понад тридцять років тому.

Новини партнерів

Новини партнерів