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У центрі Хмельницького перехожий забив до смерті 22-річного хлопця
У конфлікт між охоронцем ТЦ та 22-річним хлопцем втрутився перехожий — вдарив хлопця ногою у голову.
У центрі Хмельницького після бійки помер 22-річний хлопець. Поліцейські затримали підозрюваного.
Про це повідомили у поліції.
«Між 22-річним чоловіком та охоронцем одного з торговельних центрів виник конфлікт. У сутичку втрутився 17-річний перехожий, який збив потерпілого з ніг та вдарив його ногою в голову. На ранок потерпілий помер», — йдеться у повідомленні відомства.
Згодом поліцейські встановили місце перебування 17-річного місцевого жителя та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
Нагадаємо, у Миколаєві на тлі сварки між чоловіками у тролейбусі сталася стрілянина.