У центрі Хмельницького перехожий забив до смерті 22-річного хлопця

Зловмисника затримано / © pixabay.com

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У центрі Хмельницького після бійки помер 22-річний хлопець. Поліцейські затримали підозрюваного.

Про це повідомили у поліції.

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«Між 22-річним чоловіком та охоронцем одного з торговельних центрів виник конфлікт. У сутичку втрутився 17-річний перехожий, який збив потерпілого з ніг та вдарив його ногою в голову. На ранок потерпілий помер», — йдеться у повідомленні відомства.

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Згодом поліцейські встановили місце перебування 17-річного місцевого жителя та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, у Миколаєві на тлі сварки між чоловіками у тролейбусі сталася стрілянина.

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