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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Грузія — Україна: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Команда Андреа Мальдери спробує здобути другу поспіль перемогу на старті нового розіграшу Ліги націй.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Грузія — Україна

Грузія — Україна / © Associated Press

У понеділок, 28 вересня, збірна України з футболу позмагається проти команди Грузії в матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Поєднок відбудеться у Тбілісі на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Новий сезон Ліги націй збірна України проводить у Дивізіоні B, де її суперниками у групі 2 стали Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. "Синьо-жовті" зіграють по два матчі проти кожного із суперників — удома та на виїзді.

У стартовому турі збірна України на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Грузія вдома поступилася Північній Ірландії (0:1).

Перед матчем з Україною збірна Грузії змінила головного тренера — замість Віллі Саньоля команду очолив керманич грузинської "молодіжки" Рамаз Сванадзе.

Де дивитися матч Грузія — Україна

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Грузія — Україна.

Прогноз букмекерів на матч Грузія — Україна

Букмекери не змогли визначити явного фаворита прийдешнього матчу. На перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 2,67. Нічия — 3,14. Виграш Грузії — 2,72.

Після виїзного поєдинку з Грузією на збірну України під час поточної міжнародної паузи чекають ще два матчі Ліги націй: номінально домашні ігри проти Північної Ірландії (2 жовтня) та Угорщини (5 жовтня), які через війну з російськими окупантами відбудуться у словацькій Трнаві.

Заключні матчі групового раунду Ліги націй підопічні Андреа Мальдери зіграють під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Мальдера прокоментував перемогу над Угорщиною в Лізі націй.

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