«Мої руки та ноги зовсім не працювали»: жахливий інцидент у барі залишив жінку в постійному страху

Жінка втратила контроль над тілом після походу до бару — що сталося / © Associated Press

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41-річна жінка з Великої Британії Вік Дуні розповіла про моторошний випадок, який стався під час святкування її дня народження з друзями у Блекпулі. Жінка підозрює, що до її напою непомітно додали невідому речовину, після чого вона раптово втратила контроль над руками та ногами.

Про це повідомило видання LADbible.

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За словами Дуні, того дня компанія відвідала кілька пабів. В одному із закладів вона на деякий час залишила свій напій без нагляду, коли пішла танцювати з друзями. Згодом компанія вирушила до іншого місця, де стан жінки різко погіршився.

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Дуні пішла до туалету, але вже не змогла самостійно встати. Вона розповіла, що ноги перестали її слухатися, а тіло жінки було «зігнуте, як крендель». Водночас вона залишалася при свідомості та пам’ятала, що відбувалося довкола.

«Я знала, що відбувається в мене в голові, але мої руки та ноги зовсім не працювали. Це було жахливо. Найгірший досвід у моєму житті», — згадала вона.

На допомогу прийшли працівники закладу та друзі, які відвели Дуні до помешкання. Там вона впала обличчям донизу, травмувала обличчя та руки. Після падіння на обличчі жінки залишився шрам.

Інцидент стався у вересні минулого року. За словами Дуні, після пережитого вона майже перестала відвідувати бари та нічні заклади, оскільки боїться повторення подібної ситуації. Навіть під час нещодавньої поїздки з подругами вона використовувала спеціальні чохли для напоїв, однак усе одно не почувалася в безпеці.

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Історія британки знову привернула увагу на тлі попередження поліції Лондона про нові способи так званого спайкінгу — непомітного введення людині речовин без її відома чи згоди. Правоохоронці заявили, що зловмисники використовують не лише наркотики, а й вейпи з ТГК або синтетичними канабіноїдами, а також доступні лікарські засоби, зокрема антигістамінні препарати та таблетки від заколисування.

За даними столичної поліції, протягом минулого року було зареєстровано понад 2700 правопорушень, пов’язаних зі спайкінгом. Детективи наголошують, що розслідувати такі випадки складно, оскільки деякі речовини швидко виводяться з організму. Саме тому потерпілих закликають якомога швидше звертатися до поліції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 28-річна інфлюенсерка Крісті Коллінз пережила сепсис після того, як видавила фурункул у зоні бікіні, сприйнявши його за звичайне вросле волосся.

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