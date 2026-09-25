Звичайний фурункул ледь не став фатальним: інфлюенсерка втратила зір і слух

Видавила фурункул і опинилася на операційному столі. Фото: @thechristycollins/Instagram

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28-річна інфлюенсерка Крісті Коллінз пережила сепсис після того, як видавила фурункул у зоні бікіні, сприйнявши його за звичайне вросле волосся. Її стан стрімко погіршився: жінка тимчасово втрачала зір і слух, не могла ходити, а згодом потребувала термінового хірургічного втручання.

Про пережите Коллінз розповіла в ефірі британської програми «Good Morning Britain», передає видання LADBible.

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За словами інфлюенсерки, спочатку на шкірі з’явилося невелике утворення, якому вона не надала особливого значення. Наступного ранку під час душу фурункул почав виділяти вміст, і Коллінз вирішила його видавити. Після цього вона заклеїла уражене місце пластиром і поїхала з друзями до Лондона.

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Невдовзі самопочуття жінки різко погіршилося. Вона почала втрачати зір і слух, відчула сильну слабкість та була змушена сісти. Спочатку Коллінз вирішила, що причиною стала сильна серпнева спека, однак протягом наступних днів симптоми лише посилювалися.

У вівторок інфлюенсерка звернулася до лікарів та почала приймати призначені антибіотики. Проте лікування не дало очікуваного ефекту. Стан дійшов до того, що жінка ледь не непритомніла під час звичайних домашніх справ, а через сильний біль уже не могла нормально ходити.

У четвер друг переконав Коллінз їхати до відділення невідкладної допомоги. Там медики одразу взялися за її лікування. За словами жінки, на піку запалення утворення збільшилося приблизно до розміру iPhone 16 Pro Max.

Зрештою Коллінз знадобилася операція. Медики попередили її, що зволікання ще на один день могло мати фатальні наслідки. Наразі жінка продовжує відновлюватися і через наслідки хвороби потребує допомоги навіть у повсякденних справах.

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Медичний експерт програми доктор Амір Хан пояснив, що сепсис може розвинутися внаслідок різних інфекцій, хоча випадки, коли його причиною стає інфікований або запалений волосяний фолікул, трапляються рідко.

За його словами, під час гоління на шкірі можуть виникати непомітні мікропорізи. Через пошкоджений захисний бар’єр бактерії, які зазвичай живуть на поверхні шкіри, зокрема стафілокок, здатні проникнути всередину та спричинити інфекцію й утворення великого абсцесу.

Лікар наголосив, що абсцес такого типу, який виник у Коллінз, потребує хірургічного лікування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії 44-річна Лоїс Кіндер дістала тяжке пошкодження мозку після гострої печінкової недостатності. До погіршення стану жінка близько року вживала жувальні добавки з ашвагандою

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