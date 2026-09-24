Жінці влаштували похорон у нестандартній труні: з чого вона зроблена (фото)

Труна з грибів / © Loop Biotech

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В Австралії зафіксовано перший випадок поховання людини в екологічній труні з грибів та конопель. Ця інновація покликана зменшити шкоду для довкілля та пришвидшити природне розкладання тіла.

Про це пише The Guardian.

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Керолін, прізвище якої вирішили не розголошувати з міркувань конфіденційності, поховали на кладовищі Спрінгвуд у Блакитних горах. Жінці було за 70 років.

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Її поховали у труні, яку виготовила нідерландська компанія Loop Biotech. Конструкцію створили з міцелію — розгалуженої коренеподібної мережі грибів — у поєднанні з волокнами конопель.

Труну формують у спеціальній формі у приміщенні з контрольованим кліматом. На її вирощування потрібно близько тижня. Після поховання конструкція приблизно за 45 днів стає частиною ґрунту. Процес нагадує компостування: і труна, і тіло поступово розкладаються природним шляхом, перетворюючись на поживний ґрунт. Це відбувається значно швидше, ніж у разі з традиційною дерев’яною труною, яка може розкладатися до 50 років.

Чоловік Керолін, Дональд, зазначив, що рішення використати грибну труну відповідало життєвим принципам його дружини — допомагати людям та робити свій внесок у світ.

«Вона завжди була готова допомогти іншим. Мені здається, дуже правильно, що навіть після смерті вона може продовжувати робити щось для інших, водночас повертаючи щось природі», — сказав він.

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Засновник Loop Biotech Боб Гендрікс у Сіднеї / © Loop Biotech

Керолін стала першою людиною в Австралії, яку поховали у труні такого типу. Водночас засновник Loop Biotech Боб Гендрікс розповів, що в Європі та США вже відбулися тисячі подібних поховань.

«П’ять років тому, коли я починав, з Австралії було багато інтересу. Тоді було трохи складніше доставляти [труни] за кордон», — сказав Гендрікс.

Він сподівається, що використання грибних трун в Австралії допоможе зробити похоронну сферу більш дружньою до довкілля. Кожна така труна важить близько 30 кг, а її перевагою є значно коротший термін розкладання.

Труна з грибів / © Loop Biotech

«Йдеться про те, щоб повертати щось природі: у нас є гриб, який вирощують, а потім він розчиняється в природі, але справжня користь полягає в тому, що … він збагачує ґрунт», — пояснив засновник Loop Biotech.

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За його словами, після смерті людське тіло має повертатися до природного циклу так само, як це відбувається з тваринами в дикій природі.

«Тіло просто має повернутися до природи й дозволити природі робити те, що вона найкраще робила завжди. Якщо кенгуру помирає в лісі, воно просто стає частиною життєвого циклу», — сказав Гендрікс.

Труна з грибів / © Loop Biotech

Культурна антропологиня з Мельбурнського університету докторка Ганна Гулд зазначає, що інтерес до альтернативних та екологічніших способів поховання останнім часом зростає.

«Можливо, у міру того, як люди стають менш релігійними, важливішими стають інші цінності або об’єднання в спільноти, і одним із таких явищ, яке ми спостерігаємо, є ековідхід до смерті. Ця ідея про те, що після смерті, можливо, ти не потрапляєш на небеса, а повертаєшся на землю, стає дедалі популярнішим уявленням про смерть і прощання з померлими», — розповіла Гулд.

Видання звернуло увагу, що близько 70% жителів Австралії обирають кремацію. Водночас цей спосіб поховання має помітний вплив на довкілля: за оцінками, стандартна кремація спричиняє викиди, еквівалентні приблизно 125 кг вуглекислого газу.

Водночас австралійцям доступні й інші способи поховання. Серед них — лужний гідроліз, який за принципом схожий на кремацію, однак замість високої температури використовує воду. Також поширюються природні поховання без бальзамування та неглибокі поховання.

Аналіз PlanetMark показав, що під час природного поховання може використовуватися картонна труна з мотузковими ручками, а пов’язані з таким похованням викиди становлять менш як 10 кг в еквіваленті вуглекислого газу.

Гулд пов’язує зростання інтересу до планування поховань також зі збільшенням тривалості життя австралійців. За її словами, дедалі більше людей помирають після тривалих захворювань, тому вони мають більше часу на роздуми про власні побажання щодо завершення життя та прощання з рідними.

«Можливо, вони вже бачили або організовували похорон своїх батьків, і все пройшло не дуже добре. І тепер вони вирішують, що хочуть зробити все інакше. Тому ми спостерігаємо величезне зростання інтересу до планування похоронів», — сказала культурна антропологиня.

Нестандартні поховання у країнах світу

Нагадаємо, у Великій Британії чоловіка поховали у труні у формі батончика Snickers. Він жартома написав у заповіті, що хоче таку труну. Після смерті чоловіка родина виконала побажання: труну зробили схожою на наполовину розгорнутий Snickers, а збоку написали «I’m nuts!».

Ганського фітнес-тренера поховали у труні у формі гантелі. Труна була зроблена як справжній спортивний снаряд — із ручкою та дисками. Це частина ганської традиції так званих «фантазійних трун», які відображають професію або захоплення померлого. У Гані виготовляють труни у формі риби, чайника, ананаса, краба та інших предметів.

В Австралії людей ховають стоячи. На спеціальному кладовищі Kurweeton Cemetery померлих розміщують вертикально — тіло опускають у вузьку могилу ногами вниз.

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