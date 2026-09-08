Кремували тіло, думаючи, що це їхній син: несподіваний дзвінок розкрив помилку

Сина оплакали й кремували, але він знайшовся живим у в’язниці / © УНІАН

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В Індії чоловік, якого родина вже вважала загиблим, несподівано знайшовся живим. Рідні були переконані, що поховали сина, однак через майже місяць після його зникнення отримали дзвінок із в’язниці.

Про це повыдомило видання Mirror.

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Йдеться про Раві Кумара із села Кадупур у штаті Пенджаб. 5 серпня він не повернувся додому, тому родина звернулася до правоохоронців із заявою про зникнення.

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Невдовзі поліція повідомила про тіло чоловіка, виявлене 11 серпня у водно-болотній місцевості. Через стан останків встановити особу за зовнішністю було складно. Переглянувши фотографії, близькі Кумара припустили, що загиблий — їхній родич, оскільки впізнали одяг.

Брат Раві Амандіп пояснив, що обличчя померлого було спотворене, тож саме одяг став для сім’ї головною ознакою під час упізнання.

Через два дні, 13 серпня, в Капурталі родина попрощалася з чоловіком, якого вважала Раві, та кремувала його тіло.

Минуло майже три тижні, і 2 вересня ситуація отримала несподіване продовження. Сім’ї зателефонували працівники Центральної в’язниці Капуртали. Вони повідомили, що Раві живий і перебуває там під вартою.

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Наступного дня близькі приїхали до установи та особисто підтвердили, що за ґратами справді перебуває їхній родич. Як з’ясувалося, Раві потрапив під варту ще 5 серпня — саме тоді, коли його почали шукати.

За інформацією старшого офіцера, йшлося про правопорушення, за які можна було вийти під заставу. Оскільки за Раві ніхто не вніс заставу, працівники установи зрештою розшукали його родину.

«Ми були шоковані та водночас відчули полегшення», — розповів Амандіп про момент, коли сім’я дізналася правду.

Чиє тіло кремували замість Раві

Після появи Раві головним питанням для слідства стала особа чоловіка, якого родина помилково прийняла за нього. Встановити її за допомогою ДНК кремованих останків уже не вдасться: висока температура знищила генетичний матеріал.

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Очільник поліції Шітал Сінгх повідомив, що правоохоронці поки не знайшли повідомлень про зникнення людини, які можна було б пов’язати з невідомим загиблим. Інших чітких зачіпок щодо його особи також немає.

Тепер слідчі перевіряють технічні дані, зокрема інформацію з веж мобільного зв’язку в районі водно-болотних угідь Канджлі, де знайшли тіло. Правоохоронці також планують допитати родину Раві Кумара.

Розслідування щодо особи невідомого загиблого триває.

Нагадаємо, понад шість років четверо дітей жили у вантажівці, яку прокурор Флориди назвав «рухомою в’язницею». Те, що вони розповіли після звільнення, стало підставою для низки тяжких звинувачень.

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