Чотирьох дітей понад шість років тримали у «в’язниці на колесах»: прокуратура вимагає смертної кари

51-річна Кейша Монік Еппс та 37-річний Тамра Маршон Стюарт. Фото: Офіс шерифа Джексонвілля

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У США прокуратура домагається смертної кари для чоловіка та жінки, яких звинувачують у багаторічному жорстокому поводженні з чотирма дітьми. За версією слідства, двоє хлопчиків і двоє дівчаток понад шість років жили разом зі своїми опікунами у вантажівці та були позбавлені належних умов для життя.

Про це повідомило видання LADBible.

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За матеріалами справи, 37-річний Тамра Маршон Стюарт та 51-річна Кейша Монік Еппс були основними опікунами дітей. Слідчі стверджують, що від січня 2020-го до квітня 2026 року вони разом із дітьми жили у вантажівці, яка належала Еппс.

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За даними прокуратури, четверо дітей були змушені спати в одному ліжку, не отримували достатнього харчування, належної гігієни, освіти та медичної допомоги. Після того як їх забрали з-під опіки, в однієї дитини виявили інфекцію, що передається статевим шляхом. Ще у двох зафіксували неліковані опіки, після яких залишилися значні рубці.

Дві дівчинки розповіли слідчим про сексуальне насильство з боку Стюарта, яке, за їхніми словами, тривало роками. Двоє хлопчиків повідомили, що були свідками ймовірного насильства та зазнали побиття після того, як розповіли про нього 51-річній жінці. Слідство стверджує, що Еппс знала про те, що відбувалося, однак не зупинила Стюарта та не повідомила про це відповідним органам.

У прокуратурі заявили, що після роз’яснення прав Стюарт нібито зізнався у трьох випадках сексуальних домагань щодо однієї з дівчат, зокрема в Орландо.

Стюарту висунуто низку звинувачень, зокрема у сексуальному насильстві над дітьми та неналежному виконанні обов’язків з догляду за ними. Еппс також інкримінують злочини, пов’язані із сексуальним насильством і недбалим поводженням із дітьми, а також чотири випадки неповідомлення про жорстоке поводження з дитиною.

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Генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмайєр назвав умови, в яких жили діти, «рухомою в’язницею» та заявив, що обвинувачення домагатиметься максимально можливого покарання.

«Ці діти опинилися в пастці в рухомій в’язниці та зазнали жорстокого поводження з боку дорослих, які мали б їх захищати», — заявив він.

За словами Утмайєра, прокуратура має намір домагатися смертної кари для обох обвинувачених. Розслідування справи триває.

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