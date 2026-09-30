Стріляли по черзі на очах у людей: подружжя публічно стратило топменеджера The New York Times

Джонатанf Мак-Кінсі вбили літні батьки його дружини / © Facebook

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Жахлива трагедія розгорнулася суботнього дня у каліфорнійському місті Дублін, неподалік Сан-Франциско. Близько 15:00 на паркованні біля місцевого спортивного комплексу сталася стрілянина. Жертвою виявився 40-річний Джонатан Мак-Кінсі — директор з інженерії в ігровому підрозділі відомого видання The New York Times.

Про це повідомляє The Independent.

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Публічна страта на очах у родин із дітьми

Найбільше поліцію та місцевих мешканців шокувала холоднокровність убивць і зухвалі обставини злочину. Стрілянина сталася у вихідний день, коли спорткомплекс був переповнений.

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За словами очевидців, 77-річні Шоуйонг Чжан та Шилі Чен — батьки дружини загиблого — не просто відкрили вогонь. Вони стріляли в зятя по черзі, методично передаючи зброю одне одному.

«Тут було повно дітей і сімей, як і завжди. У суботу це парковання просто забита вщент. У голові не вкладається, що вони влаштували це просто перед усіма», — розповів журналістам місцевий житель Кевін Стайн.

Тіло Мак-Кінсі з численними вогнепальними пораненнями залишилося лежати просто посеред асфальту. Подружжя пенсіонерів навіть не намагалося втекти: поліція затримала їх неподалік від місця злочину за лічені хвилини.

Битва за дітей і звинувачення в насильстві

Як з’ясували журналісти Associated Press, коріння трагедії криється у вкрай важкому та скандальному розлученні. Мак-Кінсі та його дружина зі скандалами ділили опіку над трьома дітьми.

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Минулого року чоловік навіть опинився під арештом після заяви дружини про домашнє насильство. Жінка стверджувала, що він ударив їхнього шестирічного сина по обличчю, а також згадала епізод 2018 року, коли Мак-Кінсі нібито до синців схопив її за руку. Крім того, під час одного з візитів копи знайшли в будинку їхню дворічну дитину саму, без нагляду дорослих.

Сам Мак-Кінсі категорично відкидав усі звинувачення. Він вийшов під заставу, отримавши припис від суду пройти курси для батьків. Водночас загиблий скаржився на відверто агресивну поведінку дружини та її батьків — тих самих пенсіонерів, які зрештою пустили в нього кулі.

Топменеджер відчайдушно боровся за право бачитися з дітьми частіше, проте ця суперечка коштувала йому життя. Тепер розбиратися у всіх деталях цього кривавого конфлікту доведеться слідчим. Обоє 77-річних підозрюваних перебувають під вартою.

Сімейні конфлікти, що закінчилися вбивствами — останні новини

Сімейні сварки в США іноді закінчуються набагато трагічніше, ніж можна було очікувати. У серпні в Монтані чоловік розстріляв вісьмох своїх родичів, серед загиблих були четверо дітей. За словами близьких, трагедії передувало прохання батьків до 44-річного чоловіка переїхати з їхнього будинку та почати жити самостійно.

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Інший резонансний злочин був пов’язаний не із сімейною сваркою, а з прагненням помсти. У Києві слідство вважає, що підозрюваний у нападі на відомого лікаря заздалегідь готувався до розстрілу та тривалий час збирав інформацію про майбутню жертву, її родину і місця проживання.

Найвідоміші випадки сімейного насильства давно стали окремою сторінкою кримінальної історії США. Одним із них залишається вбивство родини ДеФео, коли в одному будинку загинули одразу шестеро членів сім’ї, а сама трагедія згодом породила легенду про «проклятий» будинок та стала основою для численних книжок і фільмів.

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