Китай уперше за 16 років змінив закон про мобілізацію: до чого готується Пекін

Армія Китаю / © Associated Press

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У Китаї вперше за 16 років оновили закон про мобілізацію. Нові правила розширюють права держави під час війни та дозволяють забирати майно громадян і підприємств для потреб армії.

Про це повідомляє Nikkei.

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Закон про мобілізацію в Китаї — що відомо

Закон почне діяти в жовтні. Його мета — швидко перевести економіку, інфраструктуру та людей країни на військові потреби.

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Після офіційного оголошення мобілізації китайська влада отримає право вилучати для потреб оборони:

цивільні транспортні засоби;

об’єкти інфраструктури;

енергетичні потужності.

Громадяни та приватні підприємства зобов’язані беззастережно виконувати відповідні розпорядження. За даними Nikkei, новація зачепить і працюючий у КНР іноземний бізнес — у разі надзвичайної ситуації компаніям можуть доручити випуск продукції для державних потреб.

Також закон дозволяє використовувати для мобілізації штучний інтелект, робототехніку та безпілотники. Держструктури разом із бізнесом повинні заздалегідь накопичувати важливі матеріали й рідкісноземельні метали, а також вести облік усіх технологій країни.

Масштабні навчання біля Тайваню та загроза ескалації

Зазначається, що зміни до закону ухвалюють через зростання напруженості довкола Тайваню. Китайські військові регулярно проводять навчання біля острова, а в липні влаштували дводенні тренування з бойовими стрільбами в Тайванській протоці.

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Лише за період 29–30 вересня Міністерство оборони Тайваню зафіксувало поблизу своїх кордонів:

9 літаків Народно-визвольної армії Китаю;

7 військових кораблів;

6 державних суден КНР.

Як Тайвань готується до оборони та переозброюється

Зважаючи на загрозу, Тайвань також нарощує військову готовність. У серпні на острові пройшли 10-денні щорічні навчання Han Kuang.

«Армія має бути готовою до того, що китайські навчання переростуть у війну», — зазначив міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку.

Для зміцнення обороноздатності влада острова збільшує оборонний бюджет. У 2026 році витрати на оборону зросли на 25% порівняно з попереднім роком і сягнули 3,32% ВВП, а на 2027 рік уряд запропонував підвищити оборонне фінансування ще на 18%.

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Паралельно продовжується військово-технічне співробітництво зі США, які у грудні 2025 року схвалили рекордний пакет продажів озброєння Тайваню на суму $11,1 млрд. Контракт передбачає постачання 82 пускових установок HIMARS, 60 самохідних гаубиць M109A7, баражуючих боєприпасів та безпілотників ALTIUS.

Водночас процес переозброєння стикається із затримками. Зокрема, Тайвань досі не отримав жодного з 66 винищувачів F-16, замовлених ще у 2019 році, а американські сенатори заявляють про затримку військової допомоги на загальну суму понад $15 млрд.

Нагадаємо, 23–25 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав США з офіційним візитом. На авіабазі Ендрюс під Вашингтоном його особисто зустріли Дональд Трамп із дружиною Меланією. За підсумками поїздки президент США заявив, що планує провести із Сі Цзіньпіном ще дві зустрічі до кінця 2026 року.

Раніше ми писали, президент США Дональд Трамп заявив про «справді велику дружбу», яка склалася між ним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Ці слова пролунали на тлі початку довгоочікуваного державного візиту Сі.

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