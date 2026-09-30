Понад половина F-16 поза грою: WSJ повідомило про критичну загрозу для ППО України

Реактивних дронів усе більше, а F-16 стоять у ремонтах: WSJ попереджає про гостру кризу в українській ППО / © Associated Press

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Вразливість української протиповітряної оборони стає критичною, і нестача перехоплювачів Patriot — не єдина проблема. Винищувачі F-16 — найкращий спосіб протистояти новим російським дронам з реактивним двигуном. Однак Україна залежить від західної допомоги в обслуговуванні свого парку винищувачів, і через затримки більша частина літаків F-16 вийшла з ладу.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Цього місяця Росія запустила в Україну близько 2000 реактивних безпілотників, порівняно з приблизно 350 у червні. Ці нові безпілотники літають зі швидкістю до 600 км/год — занадто швидко для безпілотників-перехоплювачів, які Україна використовувала для протидії попереднім моделям «Шахедів». Україна стверджує, що перехоплює 55% російських реактивних безпілотників і понад 90% старіших «Шахедів».

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Реактивні дрони — це саме та ціль, яку F-16 чудово збивають, причому зазвичай це обходиться в 25 000 доларів або менше. Українські аси на F-16 збили близько 2500 дронів всіх типів і близько 650 крилатих ракет.

Однак після 300 годин нальоту літаки F-16 вимагають проведення так званого «етапного технічного огляду», щоб підтримувати в робочому стані двигун, авіонік, гідравліку, паливопроводи та інші системи.

США уклали з бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering контракт на суму до 235,5 млн. доларів на технічне обслуговування українських F-16, хоча частину робіт виконують субпідрядники. Огляд у США зазвичай займає від 2 до 6 тижнів, але «у Бельгії він триває до 40 тижнів», зазначає контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері.

Інше західне джерело повідомило, що більше половини українських винищувачів F-16 нині перебувають у стані невизначеності з технічним обслуговуванням, і за нинішніх темпів експлуатації та обслуговування Київ вичерпає залишок до кінця року.

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Винищувачі, задіяні в бойових діях, можуть вимагати більшого обсягу технічного обслуговування, ніж ті, що експлуатуються у мирний час, а брак певних комплектуючих може сприяти затримкам.

Але яка б не була причина, це «збій у системі технічного забезпечення, який перетворюється на кризу у сфері протиповітряної оборони», зазначає генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула.

В українських Військово-повітряних силах від коментарів для WSJ з цього приводу відмовилися. Компанія Sabena Aerospace Engineering так само відмовилася відповідати.

Нагадаємо, Україна отримала першу партію F-16 влітку 2024 року. Через місяць після цього Україна втратила перший F-16. Тоді у повітряному бою загинув пілот Олексій Месь з позивним «Мунфіш».

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