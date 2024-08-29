Україна втратила перший F-16: що відомо про катастрофу

Це сталося під час відбиття масованого ракетного обстрілу України.

Українські Повітряні сили втратили винищувач F-16, який розбився в авіакатастрофі в понеділок, 26 серпня. Це сталося під час відбиття масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. У бою загинув пілот Олексій Месь з позивним "Мунфіш".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей момент про катастрофу бойового літака.

Перша втрата

Про те, що в Україні розбився один з нещодавно отриманих винищувачів F-16, повідомило видання Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника.

У виданні зазначили, що це сталося під час масованого ракетного обстрілу України 26 серпня, однак винищувач був не збитий, а нібито зазнав аварії. Про обставини інциденту видання нічого не повідомило.

Повітряний бій

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив втрату бойового літака та повідомив подробиці катастрофи.

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У Генштабі уточнили, що винищувачі F-16 були застосовані разом з підрозділами зенітно-ракетних військ для знищення крилатих ракет ворога. Своїм бортовим озброєнням вони знищили 4 таких цілі.

"Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - йдеться у повідомленні

Яка причина катастрофи

Як повідомили в Генштабі, для з’ясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Видання CNN з посиланням на джерело в українських військових колах повідомило, що до участі розслідуванні катастрофи F-16 будуть запрошені міжнародні експерти.

Попередньо розглядаються різні версії аварії, зокрема "дружній вогонь" української ППО, технічна несправність літака та помилка пілота.

Водночас, за словами співрозмовника видання, у Збройних силах України вважають дуже сумнівним, що причиною інциденту стала помилка пілота. За штурвалом F-16 перебував дуже досвідчений льотчик.

Що відомо про пілота

У Повітряних силах повідомили, що під час відбиття масованої атаки 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь. Перед тим, як сталася катастрофа, він знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Наказом Головнокомандувача ЗСУ йому посмертно присвоїли військове звання полковника.

Загиблий український пілот Олексій Месь / Фото: із соцмереж

"Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя”- повідомляє Повітряне командування "Захід".

Олексій "Mунфіш" Месь були одним із тих, хто активно лобіював отримання F-16 для України. Він один з перших українських пілотів, який пройшов навчання на західних винищувачах.

Нагадаємо, винищувачі F-16, які союзники передали Україні, отримали спеціальне оновлення систем радіоелектронної протидії. Вони були внесені для ефективної протидії російським системам протиповітряної оборони з урахуванням особливостей їх роботи.

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