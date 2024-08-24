У Пентагоні зробили заяву щодо винищувачів F-16 для України

США наразі обмежуються навчанням українських пілотів та не збираються передавати літаки.

Сполучені Штати не планують найближчим часом передавати Україні власні винищувачі F-16, оскільки потребу в цих літаках задовольняють європейські союзники по НАТО.

На цьому наголосив заступник міністра оборони США Френк Кендалл в інтерв'ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

Високопоставлений чиновник Пентагону, який відповідає за військово-повітряні сили США, заявив, що йому нічого невідомо про плани його країни передати Україні літаки F-16, але ця ідея не є "нездійсненною".

За його словами, поточна допомога європейських союзників задовольняє теперішні потреби України. Кендалл нагадав, що F-16 пообіцяли такі країни НАТО, як Данія та Нідерланди.

"Сполучені Штати допомагають навчати пілотів разом з нашими партнерами, і наступного року буде суттєвий прогрес в обсязі навчання", - додав він.

F-16 в Україні! Чим особливі ці винищувачі і як допоможуть в боях?

Нагадаємо, 31 липня цього року видання Bloomberg повідомило, що Україна нарешті отримала перші винищувачі F-16. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив отримання літаків 4 серпня - у День Повітряних сил ЗСУ.

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