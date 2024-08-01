Наскільки близько F-16 зможуть підлітати до фронту: авіаексперт відповів

Поява західних винищувачів F-16 в Україні може змінити баланс сил у повітрі. Однак використовувати їх впритул до фронту не будуть.

Поява винищувачів F-16 може стати переломним моментом у повітряній обороні України.

Таку думку висловив авіаексперт Валерій Романенко в ефірі "Громадського радіо".

"Мають підтвердити або наші офіційні джерела або російські. Я думаю, буде повідомлення від президента чи щонайменше від міністра оборони. Також може бути повідомлення від російської сторони, від їхньої розвідки. Поки обʼєктивних повідомлень немає — можемо вважати лише припущенням перебування F-16 на території України", — зауважив експерт.

Щодо потенціалу F-16 у зміні ситуації на фронті, Романенко підкреслив їхні значні переваги.

"Це надзвукова машина, як будь-який західний літак, він здатний працювати керованою зброєю як по повітряних, так і по наземних цілях. Він краще буде виконувати функції ППО. Наше озброєння минулого покоління, у F-16 — вистрілив — забув. З іншого боку — це дуже багатофункціональний літак, який може замінити всі ті, що ми маємо наразі", — вважає експерт.

Особливу увагу Романенко приділяє тактиці використання F-16 в умовах протиповітряної оборони противника.

"Російські С-400 мають антени, які піднімаються десь на 50 метрів, з такої відстані дальність прямої видимості по цілях на висоті до 100 метрів якраз 40 км. Тому F-16 ми будемо використовувати до 40 км від лінії фронту, щоб убезпечити від комплексів С-400. Такий самий підхід використовують і для українських винищувачів", — пояснив Романенко.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Кількість переданих літаків невелика.

Пізніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також заявив, що Україна отримала першу партію сучасних винищувачів F-16 в межах оборонної допомоги з боку Заходу.

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