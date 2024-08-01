Як відбілити кухонні рушники в домашніх умовах: сім ефективних способів

Без рушника на кухні, як без рук: ним можна витертися, схопити щось гаряче, щось протерти. Через це він дуже швидко стає брудним і втрачає свій гарний вигляд.

Іноді складається враження, що його ростіше викинути, ніж довести до ладу. Але не поспішайте це робити. Випрати кухонні рушники можна різноманітними способами.

Як відіпрати кухонні рушники

За допомогою солі. Розведіть столову ложку солі в літрі води і замочіть на кілька годин у цьому розчині рушники. Потім виперіть їх у пральній машині. За допомогою 9% оцту. Так само, як і з сіллю, розведіть столову ложку в літрі води, замочіть у розчині текстиль на декілька годин. Потім виперіть, як зазвичай. Відбілити плями кави чи чаю допоможе нашатирний спирт. Його розводять у воді у пропорції один до одного, замочують у ньому забруднені ділянки рушників чи всі рушники на годину. Після цього рушник треба замочити у мильному розчині на годину і вже після цього випрати. За допомогою мікрохвильової печі й мила. Кухонний рушник змочити, щедро натерти місця забруднень господарським милом. Після цього помістити його в поліетиленовий пакет і в мікрохвильову піч на 15 хвилин. Тільки виймайте рушник з пакета обережніше — він може бути дуже гарячим. Допоможе відбілити текстиль крохмаль. Для замочування приготувати розчин у пропорції 300 г крохмалю на два літри води. Рушники в розчині треба залишити на ніч, а потім випрати, як завжди. Перекис водню — це чудовий антисептик і засіб для видалення плям. Дві столові ложки перекису розводять у 5 літрах води, замочують на ніч у цьому розчині рушники, а потім, як зазвичай, перуть. Кип'ятіння — один з найдавніших методів відбілювання рушників. Для того, щоб відбілити їх цим способом, доведіть до кипіння 5-15 літрів води, залежно від кількості рушників. Додайте в окріп пральний порошок у пропорції 1 столова ложка порошку на 1 літр води. Також можна використовувати господарське мило, попередньо натерши його на тертці. Прокип'ятіть рушники хвилин 15. Час залежить від ступеню забруднення. Але майте на увазі, що кольорові рушники довго кип'ятити не можна, інакше вони втратять колір. Після кип'ятіння прополощіть їх.

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