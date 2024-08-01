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Скільки F-16 прилетіли до України: деталі від The Times

Скільки F-16 прилетіли до України: деталі від The Times

Винищувач F-16 / Фото: Getty Images

Ці винищувачі передали Нідерланди, а невдовзі ще кілька таких літаків прибудуть із Данії.

До України прибули шість винищувачів F-16, які передали Нідерланди.

Про це повідомляє The Times із посиланням на неназване джерело.

За даними джерела, до України з Нідерландів були передані шість винищувачів F-16. Також повідомляється, що ще кілька цих літаків незабаром прибудуть із Данії.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Кількість переданих літаків невелика.

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