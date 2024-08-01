В Румунії виявили нові уламки російських дронів: заява Бухареста

У Румунії в межах пошукової операції виявили нові уламки російських дронів після удару БпЛА по Україні. Фрагменти безпілотників виявили в районі Чаталкіой повіту Тулча.

Про це повідомило румунське Міністерство національної оборони.

Зазначається, що "дослідницькі дії" проводили на місцях, де на румунському березі Дунаю могли впасти фрагменти "Шахедів" внаслідок "атак російських військ на деякі цивільні цілі та портову інфраструктуру в Україні" на минулому тижні.

"Всі райони, де було зафіксовано падіння фрагментів безпілотників, були оглянуті. На даний момент елементи були виявлені в околицях Плауру і Періправи в повіті Тульча. У середу, 31 липня, елементи безпілотників були також підтверджені в районі Чаталкіой (Тульча). Були введені в дію стандартні оперативні процедури для таких ситуацій", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони зауважують, що "всі місця, визначені як зони події, знаходяться за межами населених пунктів, і люди чи елементи інфраструктури не постраждали". Крім того, в Бухаресті заявили, що в режимі реального часу інформують "союзницькі структури щодо ситуації, спричинені даними атаками".

Там в Румунії вкотре засудили російські атаки проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку повідомив, чи буде його країна збивати "Шахеди" над Україною. Так, з його слів, досі не було ухвалено таких рішень. Він не уточнив, хто має ухвалювати подібні рішення.

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