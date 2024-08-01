Наступ РФ на Донеччині: окупанти просуваються підземними тунелями

Російські окупанти 30 і 31 липня продовжували наступальні операції в районі Верхньокам'янського, Виїмки та Івано-Дарівки та в районі Переїзного, але підтвердженого просування в цьому районі не було.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

За даними експертів, війська РФ нещодавно незначно просунулися у східній частині Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, показують, що окупанти незначно просунулися та перетнули канал Сіверський-Донець Донбас на північ від Нового мікрорайону.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися далі в межах Нового та Жовтневого мікрорайонів, а один "воєнкор" розповідав, що російські штурмові групи використовували підземні тунелі для просування по українських позиціях на західному березі каналу.

Війська РФ також здійснювали штурми біля Калинівки, Іванівського та поблизу Андріївки.

Раніше стало відомо, що окупанти захопили Тимофіївку в Донецькій області.

За даними з відкритих джерел, відстань від цього села до стратегічно важливого міста Покровська становить близько 31 км.

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