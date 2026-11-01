Війська РФ просунулися на Донеччині: DeepState оновив мапу

Російські військові / © RG.ru

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Російські війська просунулися поблизу Миколаївки на Донеччині.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState в оновленні мапи бойових дій у ніч проти 1 листопада.

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«Ворог просунувся поблизу Миколаївки», — йдеться в повідомленні.

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Масштабу просування та інших подробиць щодо ситуації поблизу населеного пункту аналітики в цьому повідомленні не навели.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що загарбники просунулися на Донеччині та Запоріжжі

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