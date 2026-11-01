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- Війна
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Війська РФ просунулися на Донеччині: DeepState оновив мапу
Аналітики повідомили про просування російських військ поблизу Миколаївки в Донецькій області.
Російські війська просунулися поблизу Миколаївки на Донеччині.
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState в оновленні мапи бойових дій у ніч проти 1 листопада.
«Ворог просунувся поблизу Миколаївки», — йдеться в повідомленні.
Масштабу просування та інших подробиць щодо ситуації поблизу населеного пункту аналітики в цьому повідомленні не навели.
Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що загарбники просунулися на Донеччині та Запоріжжі
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