ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Війська РФ просунулися на Донеччині: DeepState оновив мапу

Аналітики повідомили про просування російських військ поблизу Миколаївки в Донецькій області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Російські військові

Російські військові / © RG.ru

Російські війська просунулися поблизу Миколаївки на Донеччині.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState в оновленні мапи бойових дій у ніч проти 1 листопада.

«Ворог просунувся поблизу Миколаївки», — йдеться в повідомленні.

Масштабу просування та інших подробиць щодо ситуації поблизу населеного пункту аналітики в цьому повідомленні не навели.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що загарбники просунулися на Донеччині та Запоріжжі

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie