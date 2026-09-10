Окупанти просунулись біля ключового міста на Донеччині: деталі від DeepState

Костянтинівка / © Associated Press

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Російським загарбникам вдалося просунутися біля одного з ключових міст української оборони на Донеччині — біля Костянтинівки.

Про це йдеться у звіті моніторингового проєкту DeepState у Telegram.

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«Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Червоного», — повідомляють аналітики.

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Костянтинівка на мапі DeepState значиться як місто, куди російські окупанти проникають.

Селище Червоне розміщене на північний схід від Костянтинівки і теж є районом проникнення загарбників.

ЗСУ відбили десятки атак на Покровському напрямку та знешкодили 1520 окупантів

Минулої доби на фронті зафіксовано 277 бойових зіткнень. Противник завдав 91 авіаудару, випустивши 331 керовану авіабомбу, застосував понад 10,9 тисячі дронів-камікадзе та здійснив 2117 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де наші захисники зупинили 44 атаки. Ворог виявляв високу активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного, Молодецького та у напрямку ще понад десятка населених пунктів.

Ситуація на інших ділянках фронту:

Південно-Слобожанський напрямок: ЗСУ відбили 14 атак у районах Козачої Лопані, Лимана, Стариці, а також у напрямках Широкого та Чугунівки.

Гуляйпільський напрямок: окупанти 10 разів намагалися просунутися в районі Гіркого та в напрямках Різдвянки, Тернуватого і Чарівного.

Костянтинівський напрямок: зафіксовано 7 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Довгої Балки.

Лиманський та Куп’янський напрямки: відбито 5 спроб вклинитися в оборону біля Лимана, Діброви та Новоселівки, а також 3 атаки в районах Петропавлівки й Новоосинового.

Північно-Слобожанський, Курський та Олександрівський напрямки: зупинено по 2 ворожі штурми на кожному з відрізків.

Краматорський та Слов’янський напрямки: окупанти здійснили по одній спробі наступу у напрямку Федорівки та Пискунівки.

Оріхівський та Придніпровський напрямки: штурмових дій ворога минулої доби не зафіксовано.

Волинський та Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Водночас ворог продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів по прикордонню Сумщини, зокрема в районах населених пунктів Кореньок, Писарівка, Хотінь, Вільна Слобода та Береза.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження живої сили противника, 6 артсистем, 2 пункти управління БпЛА та один зенітний ракетний комплекс.

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Загальні втрати російських загарбників за добу склали 1520 осіб. Також українські захисники знешкодили 1 танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, 1 вертоліт, 16 наземних робототехнічних комплексів, 2017 безпілотників та 613 одиниць автомобільної техніки.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Серед пропагандистів Путіна почався «бунт»: цього разу все через ситуацію на фронті. Російські воєнкори розлючені, бо під українським Лиманом окупанти відступають, а командування бреше.

Нагадаємо, попри кардинальну зміну ситуації на фронті, Кремль і надалі вперто наполягає на повній капітуляції України та прийнятті всіх вимог Москви. Російська сторона свого часу відкинула як недостатній навіть свій так званий «мирний план» із 28 пунктів, який обговорювали наприкінці 2025 року.

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