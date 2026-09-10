Україна дісталася “газового серця” Росії: що відомо про удари за 3 тисячі км від кордону

Газ / © Reuters

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Українські сили завдали ударів по двох важливих об’єктах газової промисловості Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Вони розташовані приблизно за 3 тисячі кілометрів від українсько-російського кордону.

Про це повідомляє The Guardian.

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Йдеться про підприємства поблизу Нового Уренгоя та в Пуровському районі Ямало-Ненецького округу. Цей регіон вважається одним із ключових центрів видобутку природного газу в Росії.

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За даними української сторони, уражені об’єкти мають важливе значення для газоконденсатної промисловості РФ. Раніше цей район вважався віддаленим від лінії фронту та відносно безпечним для російської інфраструктури.

Компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних озброєнь, повідомила про успішне ураження цілей на відстані понад 3300 км. Президент України Володимир Зеленський також наголосив на економічному значенні цих ударів для Росії.

Російський губернатор підтвердив факт атаки та заявив, що масштаби завданих об’єктам пошкоджень встановлюються.

The Guardian зазначає, що Ямало-Ненецький регіон є серцем російської газової промисловості. На нього припадає близько 80% видобутку природного газу в РФ.

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Окрім цього, українські сили атакували російські військові та нафтові об’єкти в районі Новоросійська. Удари стали частиною кампанії України, спрямованої на ураження стратегічної інфраструктури Росії далеко від лінії фронту.

Раніше йшлося про те, що переговори між Росією та Китаєм щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» зайшли в глухий кут через розбіжності щодо ціни на газ. Пекін хоче отримувати російський газ за ціною, близькою до внутрішніх тарифів у РФ — близько $50–130 за тисячу кубометрів, тоді як Москва орієнтується на ціну постачань через «Силу Сибіру-1», яка становить близько $258. Після запуску «Сила Сибіру-2» має транспортувати до Китаю через Монголію до 50 млрд кубометрів газу на рік із родовищ Ямалу. Експерти вважають, що переговорна позиція Китаю посилюється, тому Пекін не має причин поспішати з остаточним рішенням щодо проєкту.

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