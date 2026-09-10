Елегантні та стримані образи спадкоємиць європейських престолів на похороні короля Гаральда V

Принцеса Амалія та кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

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Шведська кронпринцеса Вікторія

Принцеса Амалія та кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Шведська кронпринцеса Вікторія та хрещениця короля Гаральда V обрала для жалобного заходу чорну сукню з візерунком від Andiata Official, взула туфлі-човники Gianvito Rossi, а до сукні пришпилила маленьку брошку у вигляді серця — подарунок від короля Гаральда з нагоди її конфірмації.

Також Вікторія, як і багато королівських осіб, носила перлинні прикраси — чокер на шиї та сережки у вухах, і обідок з вуаллю на голові.

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Нідерландська принцеса Амалія

Принцеса Амалія / © Getty Images

Нідерландська спадкоємиця престолу принцеса Амалія була одягнена цього дня у чорну сукню-міді від Roland Mouret з короткими рукавами і драпуванням, в руках тримала клатч Сarlend Сopenhagen з гардеробу її матері — королеви Максими, а також взула туфлі-човники на підборах від Philip Treacy і мініатюрний бант з вуаллю від Philip Treacy.

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Норвезька принцеса Інгрід Олександра

Король Гокон V, принцеса Інгрід Олександра, принцеса Марта Луїза / © Getty Images

Онучка короля Гаральда V — принцеса Інгрід Олександра — на прощання з дідусем прибула до собору в Осло в довгому пальті Dolce & Gabbana на ґудзиках, взута в балетки з пряжками Manolo Blahnik, в руках тримала невелику сумку Furla і була в чорному обідку з Jane Taylor London.

Раніше ми показували, як королева Метте-Маріт розплакалася на балконі палацу, вийшовши з сім'єю привітати підданих після похорону її свекра Гаральда V.

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