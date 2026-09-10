Вадима Олійника запідозрили у мобілізації: з'явились фото співака у військовій формі і зі зброєю

Вадим Олійник / © instagram.com/oleynikvadim

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Ексучасника гурту «ДіО.фільми», співака Вадима Олійника запідозрили у мобілізації.

Такі чутки виникли не на порожньому місці. В Instagram-stories артиста з’явилась низка світлин. На кадрах виконавець був одягнений у військову форму. На одному зі знімків Вадим Олійник постав зі зброєю в руках, а на іншому — з лопатою.

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Вадим Олійник / © instagram.com/oleynikvadim

Згодом ці світлини зникли. Проте Telegram-канали встигли зробити скриншоти та поширити їх. У Мережі припустили, що Вадим Олійник міг долучитися до служби в лавах ЗСУ, але не повідомляти це публічно.

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Вадим Олійник / © instagram.com/oleynikvadim

Сам співак від коментарів утримується. Однак у Threads артист публікував своє фото у військовій формі із підписом: «Що ви можете мені запропонувати?». На що виконавцеві відповіли: «Запросити мобілізуватися в класний підрозділ». Вадим Олійник загадково відповів на цей коментар, що вже «пізно». Цілком ймовірно, що таким чином співак натякнув, що вже служить.

Вадим Олійник натякнув, що служить у війську / © фото з соцмереж

Нагадаємо, тим часом чоловік акторки Наталки Денисенко нещодавно детально розповів, чому не служить в ЗСУ. Виявляється, у манекенника Юрія Савранського виявили хворобу, через яку його визнали непридатним.

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