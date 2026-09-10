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Вадима Олійника запідозрили у мобілізації: з'явились фото співака у військовій формі і зі зброєю
У Мережі припустили, що артист долучився до служби.
Ексучасника гурту «ДіО.фільми», співака Вадима Олійника запідозрили у мобілізації.
Такі чутки виникли не на порожньому місці. В Instagram-stories артиста з’явилась низка світлин. На кадрах виконавець був одягнений у військову форму. На одному зі знімків Вадим Олійник постав зі зброєю в руках, а на іншому — з лопатою.
Згодом ці світлини зникли. Проте Telegram-канали встигли зробити скриншоти та поширити їх. У Мережі припустили, що Вадим Олійник міг долучитися до служби в лавах ЗСУ, але не повідомляти це публічно.
Сам співак від коментарів утримується. Однак у Threads артист публікував своє фото у військовій формі із підписом: «Що ви можете мені запропонувати?». На що виконавцеві відповіли: «Запросити мобілізуватися в класний підрозділ». Вадим Олійник загадково відповів на цей коментар, що вже «пізно». Цілком ймовірно, що таким чином співак натякнув, що вже служить.
Нагадаємо, тим часом чоловік акторки Наталки Денисенко нещодавно детально розповів, чому не служить в ЗСУ. Виявляється, у манекенника Юрія Савранського виявили хворобу, через яку його визнали непридатним.