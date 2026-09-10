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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У чорній сукні Roland Mouret і з золотим поясом: королева Ранія на прощанні з королем Норвегії

Королева Ранія та її чоловік король Абдалла II вчора представляли Йорданію на похороні короля Норвегії Гаральда V в Осло.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Ранія

Королева Ранія / © Getty Images

Для цього сумного державного заходу королева Ранія обрала чорну міді сукню з крепу з короткими рукавами і коміром від Roland Mouret з тонким золотим поясом на талії від Fendi, взула чорні замшеві туфлі-човники на стійкому підборі, виконані на замовлення від Jennifer Chamandi, а в руках вона несла маленьку сумку Fendi на короткій ручці.

Королева Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Образ Ранія також доповнила чорними сонцезахисними окулярами від Saint Laurent, одягла сережки-висячки, зробила виразний макіяж і волосся зібрала в зачіску, а нігті покрила світлим лаком.

Королева Ранія / © Getty Images

Королева Ранія / © Getty Images

Нагадаємо, ми показували вчора докладніше, як Норвегія прощалася з королем Гаральдом V, який правив країною понад 35 років.

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